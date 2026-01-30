元宝塚星組トップスター・礼真琴、テレビドラマ初出演！“敏腕音楽番組プロデューサー”役を熱演 | RBB TODAY

元宝塚歌劇団星組トップスターの礼真琴が、2月13日よる10時から放送される中村倫也主演の金曜ドラマ『DREAM STAGE』（TBS系）第5話にゲスト出演する。

同作は、かつて業界を追放された“元”天才音楽プロデューサー・吾妻潤（中村倫也）と、落ちこぼれ練習生たちが世代や国籍を越えて夢を目指す「K-POP版“スポ根”ドラマ」だ 。劇中に登場する7人組ボーイズグループ「NAZE」は、韓国出身のユンギ、アト、キムゴン、ドヒョク、タイ出身のターン、日本出身のカイセイとユウヤで構成されている。

『DREAM STAGE』（C）TBS

礼が演じるのは、やり手の音楽番組プロデューサー・石田美奈。日本デビューが決まったライバルグループ「TORINNER」のプロデューサー、パク・ジス（キム・ジェギョン）に言葉巧みに出演交渉を行う一方で、NAZEの所属事務所のナム社長（ハ・ヨンス）にも出演を打診する役どころだ。圧倒的な勢いを見せるTORINNERの活躍により窮地に陥っていたNAZEにとって、彼女が救世主となるのかに注目が集まる。

礼は2009年に宝塚歌劇団に95期生として入団。高い歌唱力とダンス、豊かな表現力で注目を集め、2019年に星組トップスターに就任した。男役スターとして『ロミオとジュリエット』や『1789-バスティーユの恋人たち-』など数々の話題作で主演を務め、2025年に退団。映像作品への出演は、同作が退団後初、かつキャリアを通じても“初”となる。

今回の出演にあたり、礼は「映像作品は今回が初めてでしたが、未知の世界なのでとにかく飛び込んでみようという気持ちで撮影に臨みました。ドラマの現場は舞台とは違うことが多く、戸惑うばかりであっという間でした…! こうやってドラマができあがっているんだと知ることができ、貴重な経験をさせていただいたことが本当にうれしいです。相手に詰め寄るシーンでは監督から『もっと圧をかけてほしい』とリクエストがあり、ちょっと男役に戻った感覚になりました。誰もが応援したいと思うワクワクする作品だと思うので、私もその一部になれたことも嬉しいです。毎話毎話、いろんな挫折や壁にぶち当たるできごとがあると思うんですけど、第5話もなかなか心苦しいものがありますが……それを乗り越えた先の彼らのパフォーマンスを楽しみにしていただきたいですね。NAZEの皆さんはまだデビュー前ということですが、この作品の中でパフォーマンス力をあげているんだろうなと思うので、これからがすごく楽しみ。私も負けないように頑張ります!」とコメントを寄せた。

企画プロデュースの高橋正尚は「“50年に1人の逸材”というお噂だけは存じ上げておりましたが、実際お会いしてその美しさと輝くような存在感に圧倒されました。映像作品のご出演自体が初めてということで、はじめは『緊張します…』と仰っていましたが、演技をされている時の佇まいは、初めてとは思えない堂々としたものでした。撮影の際、カメラアングルを変えて何度も同じお芝居を繰り返して頂くため『映像を嫌いにならないでほしい』と心配していましたが、最後は『もっと勉強したいです。またやりたいです!』と笑顔で仰って下さって。きっと近い将来、様々な映像作品でご活躍されるだろうと確信しました。ファンの皆様には、これまでとは少し違う礼さんの素敵さをお届けできると思いますので、楽しみにお待ち頂ければと思います!」と語っている。