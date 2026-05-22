「アイドルかな？」ミニスカで美脚披露、35歳韓国女性歌手の何気ない日常に絶賛の声続々 | RBB TODAY

女性デュオDavichiのカン・ミンギョン（35）が日常を共有した。

5月20日、カン・ミンギョンは自身のインスタグラムを更新。

【写真】真っ白な“内もも”…カン・ミンギョンの超ミニ

「（時期が）これ以上過ぎると載せられそうにないので、雨が降っているうちに急いで。しとしと降る雨に気をつけて、憂鬱な気分やセンチメンタルな感情にも気をつけて」という言葉と共に、数枚の写真を投稿した。

公開された写真の彼女は、ミニスカートにホルターネックのトップスを合わせた大胆なスタイリング。髪を高く結い上げたアップスタイルで、華奢な肩のラインと美しい鎖骨を惜しげもなく披露。その儚げな佇まいで視線を釘付けにした。

特に、余分な脂肪が一切ないスリムな体型と、完璧なプロポーションは圧巻の一言。くっきりとした目鼻立ちに、ファンからは感嘆の声が上がっている。

この投稿には「とてもかわいい」「アイドルかな？」「ひたすら愛してる」「癒される」などのコメントが寄せられた。

（写真＝カン・ミンギョンInstagram）

カン・ミンギョンはSNSや自身のYouTubeチャンネルで飾らない日常を公開するなど、ファンと活発なコミュニケーションを続けている。



◇カン・ミンギョン プロフィール

1990年8月3日生まれ。2008年に5歳年上のイ・ヘリと共に、女性デュオDavichi（ダビチ）を結成してデビュー。以降、『Even Though I Hate You, I Love You』『8282』『Turtle』『Unspoken Words』など、数々のヒット曲を生んだ。2020年6月には自身のファッションブランド「Avie muah」をローンチ。商品の価格や求人条件などで何度か議論もあったが、CEOとしても奮闘している。

■【写真】カン・ミンギョン、無防備な胸元で魅了

■【写真】パツパツ白Tシャツのボリューム感…カン・ミンギョンの“成熟美”

■【写真】真っ白な“内もも”まで…カン・ミンギョンの超ミニ