意外なボリューム感…元AKB48本田仁美、日本滞在中の“ピチっと”へそ出しルックに反響「眼福です」 | RBB TODAY

元AKB48のメンバーで、現在はガールズグループ「SAY MY NAME」のリーダーとして活躍する本田仁美が、日本滞在中の写真を公開した。

本田は最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】意外なボリューム感…本田仁美、“ピチっと”へそ出しルック

公開された写真には、開放的な屋外で自然体な表情を見せる本田の姿が収められている。彼女は、白のチューブトップの上にシャツを羽織り、デニムを合わせたカジュアルな“へそ出し”ルックを披露。引き締まったウエストやメリハリのあるボディラインで、ファンの視線を釘付けにした。

投稿を見たファンからは「美しすぎる…」「眼福」「スタイル天才？」「最高」などのコメントが寄せられている。

（写真＝本田仁美Instagram）

なお、本田が所属するSAY MY NAMEは、6月28日に神奈川・KT Zepp Yokohamaで「2026 SAY MY NAME ”LOVvmE’s Note” June Diary」を開催する予定だ。

◇本田仁美 プロフィール

2001年10月6日生まれ。2014年に「AKB48 Team8 全国一斉オーディション」に栃木県代表として合格し、AKB48に加入。2018年に日韓合同オーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、最終順位9位でIZ*ONEメンバーとしてデビューを果たした。その後、2021年にIZ*ONEの2年6カ月の活動が終了し、AKB48との活動を再開。2024年にAKB48を卒業し、同年10月に元東方神起のジェジュンがプロデュースするガールズグループSAY MY NAMEのリーダーとして、韓国で再デビューした。

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