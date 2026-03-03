本田紗来、高校卒業を報告！姉・真凜＆望結が祝福 | RBB TODAY

フィギュアスケーターでタレントの本田紗来が2日、高校を卒業したことを自身のインスタグラムで報告した。
本田は校門前で制服姿の写真を投稿。ピースサインを見せながら笑顔を浮かべ、背景には「明治大学付属八王子高等学校」の表札も写り込んでいる。
投稿では「高校を卒業しました」と報告。受験に合格して関西から東京に来た当時、友達ができるか不安だったことや、入学式の日に緊張で言葉がうまく出なかった思い出を振り返りつつ、「でも、その不安を一瞬で忘れちゃうくらい嬉しいことがありました」とつづった。入学式の日が自身の誕生日だったといい、同級生がハッピーバースデーを歌ってくれたことを明かし、「あのときのあたたかい気持ちは、ずっと忘れません」と記している。
この投稿に姉の本田望結からは「紗来、卒業おめでとう」、同じく姉の本田真凜から「ずっと偉かったよ、卒業おめでとう紗来」といった祝福のコメントが到着。ファンからも「超超超超超絶かわいい」「ご卒業おめでとうございます！」「さらちゃん、ご卒業おめでとうございます」など、お祝いの声が寄せられている。
※本田紗来、制服姿で高校卒業を報告した投稿（本田紗来の公式インスタグラムより）
