のん、衝撃の“ひげメイク”オフショにファン「破壊力がスゴイ」「志村けんさんに見せてあげたい」 | RBB TODAY

俳優・アーティストののんが25日、アメーバオフィシャルブログを更新。出演中のドラマ『こちら予備自衛英雄補?!』（中京テレビ・日本テレビ系）のオフショットを公開し、ファンから驚きの声が相次いでいる。

のんは「颯爽」と題し、「こち予備7話のオフショット」とつづって写真を投稿。ライトブルーのシャツにグレーのファーベストを重ね、黒のパンツとローファーを合わせたマニッシュなコーディネートで登場した。



のん（写真はのんの公式ブログから）



のん（写真はのんの公式ブログから）

一方で顔には、太い眉に口ひげ、あごひげまで描き込んだ“変なおじさん”風のフェイスペイント。クールな表情とコミカルなビジュアルのギャップが強烈で、廊下を歩く“颯爽”とした姿や、ベンチに腰掛けて物憂げな雰囲気を漂わせるカット、思わず笑みがこぼれたようなショットなど、遊び心あふれるオフショットが並んでいる。



のん（写真はのんの公式ブログから）

最後は「今夜8話観てね 24時24分からだよ」と次回放送を告知し、投稿を締めくくった。

コメント欄には「天国にいる、志村けんさんに見せてあげたい」「落書き顔なのに、なぜカッコいいのだろう」「カールおじさん？」「ベリーナイス笑笑」「なんで似合うんだろう…」「可愛過ぎる」「まさかのこの顔」「ウケた」「は、破壊力がスゴイ笑」「すげ～颯爽としてる」などの声が寄せられている。