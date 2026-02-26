森香澄、あざと可愛いが止まらない！パンケーキ＆モツ鍋“デート風”ショットに反響 | RBB TODAY

フリーアナウンサーでタレントの森香澄が25日、自身のインスタグラムを更新。福岡でカフェや食事を楽しむ様子を公開し、“あざと可愛い”全開のデート風ショットが反響を呼んでいる。
投稿では、カフェでパンケーキを前にしたナチュラルな表情の写真をはじめ、明太子をのせただし巻き卵、いちごパフェやモツ鍋など、福岡グルメを満喫する様子を披露。いずれもカメラ目線の柔らかな表情が印象的で、まるで一緒に食事をしているかのような距離感を感じさせるカット。肩の力が抜けたナチュラルな雰囲気ながら、表情や仕草には“あざと可愛さ”も健在。見ている側がデート気分を味わえる構成に仕上がっている。
コメント欄には、「可愛過ぎます」「福岡を満喫してくれてるって嬉しい」「ビジュが今日も良すぎる」といった声が相次いでおり、多くのファンを惹きつけている。
※森香澄、あざと可愛いが止まらない！パンケーキ＆モツ鍋“デート風”ショット（森香澄の公式Instagramより）
森香澄、女性らしさ引き立つニットコーデ披露！レディースブランド「RESEXXY」最新WEBカタログ公開 | RBB TODAY
森香澄がRESEXXYの冬アイテムやホリデーラインを紹介するWEBカタログ第2弾を公開。
https://s.rbbtoday.com/article/2025/12/04/240508.html?pickup_list_click7=true続きを読む »
森香澄、美背中ざっくり“めろBODY”を披露！『ar7月号』が本日発売 | RBB TODAY
森香澄は『ar』7月号に登場し、美背中やバランスの良いボディを披露、独自のボディ論も紹介している。
https://s.rbbtoday.com/article/2025/06/12/231552.html?pickup_list_click12=true続きを読む »