森香澄、あざと可愛いが止まらない！パンケーキ＆モツ鍋“デート風”ショットに反響 | RBB TODAY

フリーアナウンサーでタレントの森香澄が25日、自身のインスタグラムを更新。福岡でカフェや食事を楽しむ様子を公開し、“あざと可愛い”全開のデート風ショットが反響を呼んでいる。

投稿では、カフェでパンケーキを前にしたナチュラルな表情の写真をはじめ、明太子をのせただし巻き卵、いちごパフェやモツ鍋など、福岡グルメを満喫する様子を披露。いずれもカメラ目線の柔らかな表情が印象的で、まるで一緒に食事をしているかのような距離感を感じさせるカット。肩の力が抜けたナチュラルな雰囲気ながら、表情や仕草には“あざと可愛さ”も健在。見ている側がデート気分を味わえる構成に仕上がっている。

コメント欄には、「可愛過ぎます」「福岡を満喫してくれてるって嬉しい」「ビジュが今日も良すぎる」といった声が相次いでおり、多くのファンを惹きつけている。

※森香澄、あざと可愛いが止まらない！パンケーキ＆モツ鍋“デート風”ショット（森香澄の公式Instagramより）



