吉高由里子の“ひとりごと”を収めた書籍が重版決定！限定オリジナル栞がもらえるフェアも開催 | RBB TODAY

2025年7月22日に発売された、女優・吉高由里子の書籍『しらふ』（ワニブックス）の重版が決定した。

同作は、「喰」「演」「夢」「恋」「月」「匂」「触」「暮」「残」「伝」「逢」「喜」「雨」など、漢字1文字を入口に繰り広げられる“吉高由里子のひとりごと”計54篇を収めた一冊。『しらふ』というタイトル通り、ここにしかないありのままの言葉たちが、今日とは少し違う明日へ導く作品となっている。発売以降、吉高の感性に触れた人たちの口コミ効果もあり、重版が決定した。

吉高由里子 書籍『しらふ』（しおり・表裏）（C）ワニブックス

また、応援する読者への感謝の気持ちを込めて「重版記念感謝フェア」を開催。フェア開催店舗で購入した人全員に【作:吉高由里子 限定オリジナル栞】がプレゼントされる。

フェア開催店舗は、オンライン書店では楽天ブックス 、実店舗では岩手・東山堂 川徳店、宮城・紀伊國屋書店 仙台店、東京・くまざわ書店 池袋店、石川・明文堂書店 TSUTAYA 金沢野々市店、金沢ビーンズ明文堂、静岡・谷島屋 イオンモール浜松志都呂店、谷島屋 浜松本店、愛知・ジュンク堂書店 名古屋店、未来屋書店 ナゴヤドーム前店、京都・大垣書店 イオンモール KYOTO店、大阪・ジュンク堂書店 近鉄あべのハルカス店、兵庫・ブックファースト 阪急西宮ガーデンズ店、広島・フタバ図書 TSUTAYA アルティ福山店、フタバ図書 TSUTAYA TERA 広島府中店、徳島・紀伊國屋書店 徳島店、平惣 小松島店、カルチャーシティ平惣 阿南センター店、BookCity 平惣 徳島店、福岡・フタバ図書 TSUTAYA GIGA 福岡春日店、フタバ図書 TSUTAYA TERA イオン福岡店、丸善博多店、熊本・メトロ書店 熊本本店となっている。 なお、フェア開始時期は地域によって異なる場合がある。

吉高は東京都出身の37歳。2008年公開の映画『蛇にピアス』で日本アカデミー賞新人俳優賞とブルーリボン賞新人賞をW受賞した。以降、2014年NHK連続テレビ小説『花子とアン』を始め、ドラマ『東京タラレバ娘』、『最愛』、『星降る夜に』、映画『ユリゴコロ』、『検察側の罪人』、『きみの瞳が問いかけている』など、多数の作品に出演。2024年NHK大河ドラマ『光る君へ』では主人公の紫式部/まひろ役を演じ、話題を呼んだ。