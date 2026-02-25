女優イ・ソンギョン、日本ファンミーティング開催決定！約1年半ぶりの来日イベントに期待高まる | RBB TODAY

女優イ・ソンギョンが、日本のファンと特別な時間を過ごす。

イ・ソンギョンは、5月9日に東京・豊洲PITで日本ファンミーティング『2026 LEE SUNG KYOUNG FANMEETING in TOKYO コンコン★キラキラ』を開催する。

【写真】イ・ソンギョンの“砂時計体型”に惚れる…

同ファンミーティングは、2024年12月以来、約1年半ぶりとなるイ・ソンギョンの来日イベントで、イベントタイトル『コンコン★キラキラ』は、ノック音の「コンコン」と彼女のファンの愛称である「キラキラ」を合わせ、本人が自ら名付けたものだ。

（画像＝fantagio）

当日は、終演後に来場者全員を対象とした「お見送り会」の実施も決定している。さらに、韓国エンタメ・トレンド情報サイト「KOARI」にて本日（25日）より1次先行抽選受付がスタート。先行チケット購入者の中から抽選でお見送り時にハイタッチできるチャンスも用意されている。

約1年半ぶりの再会に、早くもファンの期待が高まっている。

イ・ソンギョンは現在、主演ドラマ『君がきらめく季節に』で俳優チェ・ジョンヒョプと共に主演を務め、注目を集めている。2008年に「スーパーモデル選抜大会」を通じてモデルデビュー後、2014年に本格的な演技活動をスタートした彼女は、ドラマ『恋のゴールドメダル 僕が恋したキム・ボクジュ』や『浪漫ドクター キム・サブ』、『流れ星』、『愛だと言って』、『優しい男の物語』などの人気作に出演。シリアスな役から愛らしいヒロインまで幅広くこなし、視聴者を魅了してきた。

また、歌唱力にも定評があり、ドラマOSTへの参加や多数のアーティストとのコラボレーションに加え、今年1月には「第10回韓国ミュージカルアワード」にてミュージカル『アラジン』で新人賞を受賞。その実力を改めて証明した。

なお、イ・ソンギョンの日本ファンミーティング『2026 LEE SUNG KYOUNG FANMEETING in TOKYO コンコン★キラキラ』の詳細は、イベント特設サイトにて確認できる。

◇イ・ソンギョン プロフィール

1990年8月10日生まれ。韓国・京畿道出身。2008年、「第17回スーパーモデル選抜大会」を通じてモデルデビュー。ソウルコレクションなどのファッションショーや『ELLEgirl』『VOGUE GIRL』『Cosmopolitan』など様々な雑誌で2014年までモデルとして活動。ドラマ『大丈夫、愛だ』で女優デビューを果たし、ドラマ『恋のゴールドメダル～僕が恋したキム・ボクジュ～』（2016年）、映画『ガール・コップス』（2019年作）、ドラマ『浪漫ドクター キム・サブ2』（2020年）など数々の話題作に出演している。2024年9月から「TSUBAKI」のCMにも出演。

■【写真】イ・ソンギョン、美脚チラリの大胆スリットドレス

■【写真】イ・ソンギョン、“ディズニープリンセス”に変身！

■【写真】イ・ソンギョン、はだけシャツからのぞく美くびれ