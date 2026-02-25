元SKE48・江籠裕奈、ソロ初の制服グラビア披露！ロングヘアをバッサリ切った姿で撮影 | RBB TODAY

28日、「忘れられない一瞬」をコンセプトにしたインタビュー&ビジュアルマガジン『ENTAME 0.36sec. vol.01』（徳間書店）が発売される。

『ENTAME 0.36sec. vol.01 特別版』セブンネット限定 江籠裕奈ポストカード

SKE48卒業後、ソロアイドルとして活躍する江籠裕奈が登場し、写真家・青山裕企氏の「SCHOOLGIRL COMPLEX」とのコラボグラビアを披露。「ソロになってから着たのは初めて」と語る待望の制服ショットに加え、長かった髪をバッサリ切ってから初めての撮影となり、極めて貴重なグラビアに仕上がっている。インタビューでは、ソロアイドル3年目に突入した江籠に、日々の活動を通して大切にしている信念を聞いた。

『ENTAME 0.36sec. vol.01』AKB48・伊藤百花 撮影◎酒井貴弘

『ENTAME 0.36sec. vol.01 特別版』セブンネット限定 伊藤百花（AKB48）ポストカード

『ENTAME 0.36sec. vol.01 特別版』セブンネット限定 伊藤百花（AKB48）ポストカード

また、2月25日に67thシングル「名残り桜」をリリースするAKB48からは、新センターを務める伊藤百花が登場。レッスンや撮影に追われる忙しい日々を過ごす伊藤に、目的地を決めずただ路地を歩いてもらった。伊藤が考えるセンター像に迫ったインタビューも必見だ。

『ENTAME 0.36sec. vol.01』石浜芽衣 撮影◎佐藤佑一

4月19日から「Spring Tour 2026」を開催する虹のコンキスタドールからは、石浜芽衣が登場。今は推される側として輝いている石浜だが、中高時代はアイドルオタクだった経験を持つ。今回は、その原点と現在の軌跡をたどるオタク女子グラビアを撮影。インタビューでは、推す側だった学生時代の話や、推される側になったあと味わった「最高の瞬間」について語っている。

『ENTAME 0.36sec. vol.01』由良ゆら 撮影◎鈴木ゴータ

『ENTAME 0.36sec. vol.01』通常版 セブンネット限定 由良ゆら（#よーよーよー）ポストカード

#よーよーよーからは、各誌のソログラビアでも活躍している由良ゆらが登場。とある商店街の小さなお店を舞台に、少しポンコツな店主に扮したキュートなグラビアを披露した。ロングインタビューでは子供の頃からアイドルになるまでの軌跡を深掘りし、現在アクスタを持ち歩くほど熱中しているという「推し」の話にも迫っている。

『ENTAME 0.36sec. vol.01』船井美玖 撮影◎藤原宏

2人組オルタナティブ・ガールズユニット・月刊PAMの船井美玖は、中華料理屋を舞台に撮影。グラビア写真集や雑誌が好きだとファンに知られる船井が、「ずっと楽しいままだし、どんどん面白くなっている」とグラビアへの熱い思いを明かしたインタビューにも注目だ。

なお、『ENTAME 0.36sec. vol.01』はネット書店でも伊藤百花が表紙を飾る特別版が展開される。通常版、特別版ともにセブンネット限定で特典ポストカード付きver.も発売。通常版には中西アルノのポストカード（2種から1種選択）ver.、裏表紙を飾る由良ゆらのポストカードver.。特別版には伊藤百花のポストカード（3種から1種選択）ver.、江籠裕奈のポストカードver.が用意されている。