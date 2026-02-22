『賢い医師生活』出演俳優、本日結婚!! 7年交際の恋人とゴールイン | RBB TODAY

俳優イ・ソジュンが2月22日、7年間交際してきた恋人と結婚式を挙げる。

これに先立つ2月9日、イ・ソジュンは自身のSNSを通じて結婚の知らせを直接伝えた。彼は「舞台の上とカメラの前、そしてその向こうの見えない時間に至るまで、常にそばで支えてくれた皆さんに、うれしい知らせを伝えたくて筆を執った」とし、直筆の手紙を公開した。

続けて「7年という時間を共に過ごしてきた私の親友と、これからは夫婦として未来の人生を共に歩んでいこうと思う。来たる春、結婚する」と明かした。

さらにイ・ソジュンは「私たちの新たな出発を温かく祝福してくだされば、これ以上ない大きな力になる」と述べ、「これからは一つの家庭の一員として、より成熟し、より深みのある俳優として、変わらず成長する姿で皆さんからいただいた愛に応えていきたい。ありがとう」と付け加えた。

イ・ソジュンは2013年に演劇『Station 2 & 1/2』でデビューし、その後、映画『V.I.P.』『狩りの時間』『ハンサン：龍の出現』『リメンバー』、ドラマ『賢い医師生活』『マウス』『優越な一日』『悪縁』などに出演した。

（記事提供=OSEN）

