柚希礼音、書籍『柚希横丁』発売！“オフの酒席”エピソードも披露「同期と熱燗を飲みながら…」 | RBB TODAY

元宝塚歌劇星組トップスターの柚希礼音が21日、都内にて書籍『柚希横丁』（ブラウンズブックス）の刊行記念・囲み取材に登場した。

カルチャーマガジン『BARFOUT!』の連載企画『柚希横丁』を書籍化した同書は、柚希がお酒と食事を楽しめるお店を巡ってきた『柚希横丁』の完全収録に加え、幼少時から今に至る食やお酒の嗜みの歴史を語るインタビューや、オリジナルの撮り下ろしカットが収録されている。

柚希は「宝塚を退団して2017年からずっと連載させていただいていて、いつか本になったら嬉しいなと思っていたので、実現して本当に嬉しいです。（同書は）宝物ですね」とにっこり。



柚希礼音【撮影：小宮山あきの】



連載の思い出については「宝塚から東京に引っ越してきて、東京のことが全然分からないまま連載が始まったので、連載を通して東京の美味しいお店や飲むお店を知っていく感じでした」と述懐。「思い出深いお店は?」と聞かれると「立石の『二毛作』というお店です。初めて立石に行って昼過ぎだったのですが、みんなもう始めている感じで、すごく美味しくて。もう仕事じゃない、残って飲むぞ！みたいになって最高の思い出なのですが、次の日はまんまと二日酔いになりました」と裏話を披露する場面も。



インタビューの内容については「普段は公演の話が多いのですが、お友達としゃべっているようなことばかりが載っています。お酒をおいしく飲むための健康法とか、家族と子どもの頃からどういうご飯屋さんに行っていたかとか、自分の食べ物や飲み物や楽しいことの話が詰まっています」とアピールした。



さらに連載は“全て私服”で臨んだそうで、お気に入りのコーディネートについては「『二毛作』ばかりなのですが、この時のデニムの上下も気に入っています。横町を巡るのですが、ちょっと大きいドレスで行くのにハマっていて、黒のワンピースもお店に合いそうな服を自分でコーディネートして行きました。ボーイッシュな時から歴史を感じますね」とコメントした。

普段自宅でもよく酒を飲むという柚希。「飲食店に行ってすぐに頼むものは?」と聞かれると、「生ビールやシャンパンとか、シュワシュワ系から始まります。ポテトサラダがすごく好きなので、どのお店でもポテトサラダを頼んで食べ比べもしています」と回答。



「初めてのお酒の思い出」については、「宝塚で初めて東京公演に来た時に、初めて東京に一カ月もいると嬉しくて、屋台のおでん屋さんに同期と行って熱燗を飲みながら、おでんを食べるという初めての経験をして…。次の日は朝からディズニーランドに行くのを楽しみにしていたのに、使い物にならないくらい飲みました」とエピソードを披露して笑いを誘った。