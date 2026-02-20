新谷姫加、ミニ丈トップスで鍛え抜かれたクビレ披露！ | RBB TODAY

20日、タレントで女優の新谷姫加が自身の公式インスタグラムを更新。同日発売の雑誌『BRODY』（白夜書房）初掲載ショットを公開した。
新谷は2枚の写真を投稿。鮮やかなピンクのショート丈衣装に同系色のニットショーツを合わせたスタイルでは、引き締まったウエストとくびれを披露した。さらに、マスタードイエローのソファに腰掛けたカットも公開。胸元が開いたグレーのボディスーツを身にまとい、高い位置で結んだポニーテール姿で、すらりと伸びた白い美脚を見せている。
これらの写真とともに、新谷は「本日2/20発売のBRODYに初掲載されております」と、同誌への初登場をファンに報告。撮影について「とても甘々な雰囲気の私になってて」と明かした上で、「女の子からも憧れてもらえるよう身体も絞りました」と、この撮影のためにストイックにボディメイクを行ったことを告白した。最後は「うん、とてもかわいい。是非ゲットしてください」と自身の仕上がりに自信をのぞかせ、ファンに呼びかけている。
この投稿を見たファンからは、「めっちゃキレイ」「くびれが美しい」「初掲載おめでとう」「美の化身」など絶賛する声が寄せられている。
新谷姫加、可愛すぎる自衛隊迷彩服姿に！『MAMOR』4月号表紙を飾る | RBB TODAY
航空自衛隊は24時間日本の領域を監視する無人偵察機「グローバルホーク」を運用し、無人装備の導入を進めている。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/02/20/244212.html続きを読む »
色白もっちり！ 新谷姫加、魅惑の“プリンセス・ボディ”で飾るランジェリーグラビア | RBB TODAY
24日発売の『ヤングアニマル』11号（白泉社）に、新谷姫加が登場。魅惑の“プリンセス・ボディ”を武器に、表紙と巻頭グラビアを飾った。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/05/24/220309.html?from=image-page-title続きを読む »