ZB1キム・ギュビン、“ほぼ脚”レベルの異次元スタイル披露！日本語メッセージにファン感涙 | RBB TODAY

ZEROBASEONE（ZB1）のキム・ギュビンが、日本語でファンへの愛を綴った。

キム・ギュビンは最近、ZEROBASEONEの公式インスタグラムを更新。「えいえんにあいするよ」という日本語のコメントを添えて数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、コンサート会場のステージ裏でポーズを決めるキム・ギュビンの姿が収められている。

キム・ギュビンは、ホワイトシャツにジャケットを羽織り、スリムなスラックスを合わせたシックなスタイリングを披露。タイトなシルエットのボトムスが彼の脚の長さを際立たせ、その完璧なプロポーションで視線を奪った。

（写真＝ZEROBASEONE公式Instagram）

投稿を見たファンからは、「スタイルバグってる」「ほぼ脚だ」「カッコよすぎる」「日本語メッセージ泣ける」「永遠に愛してる」などのコメントが寄せられている。

なお、キム・ギュビンが所属するZEROBASEONEは2月18日・19日の2日間、神奈川・Kアリーナ横浜で“9人体制ラスト”となる日本アンコールコンサート「2026 ZEROBASEONE WORLD TOUR ‘HERE&NOW’ ENCORE」を開催し、ファンと特別な時間を過ごした。

