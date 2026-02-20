一般男性との“突然の結婚発表”も話題になったチョ・ボア、男児を出産「母子ともに健康」【全文】 | RBB TODAY

結婚から約1年後に妊娠を発表していた女優チョ・ボアが、男児を出産した。

2月20日、所属事務所BILLIONSは「チョ・ボアが本日（20日）、男の子を出産したうれしいニュースをお伝えする」と発表した。

続けて、母子ともに健康であることを明かし、「ご家族の愛情と祝福の中で安静に過ごしている」と伝えた。

チョ・ボアは2024年10月、一般男性と結婚式を挙げた。お相手とは長い交際期間を経たというが、熱愛説もなかったため、突然の結婚発表と受け止められた。

お相手についてチョ・ボアは、過去のインタビューで「私の目には本当にイケメン。正直、夫のほうがもったいない存在だと思っている」と語ったことがある。

昨年11月には、妊娠を発表していた。

所属事務所の公式立場全文は、以下の通り。

こんにちは。BILLIONSです。

俳優チョ・ボアが本日（20日）、男の子を出産したうれしいニュースをお伝えいたします。

現在、俳優チョ・ボアとお子さまはいずれも健康な状態で、ご家族の愛情と祝福の中で安静に過ごしています。

いつも温かい関心とお祝いの言葉をお寄せくださっているすべての皆さまに心より感謝申し上げ、新しい命を迎えた俳優チョ・ボアに、たくさんのお祝いと応援をお願いいたします。

今後とも俳優チョ・ボアの活動に変わらぬご関心と愛情をお願いいたします。

ありがとうございます。

◇チョ・ボア プロフィール

1991年8月22日生まれ。本名チョ・ボユン。2012年のドラマ『美男＜イケメン＞バンド～キミに届けるピュアビート～』でデビュー。『馬医』『インヨ姫』『失踪ノワールM』『ウチに住むオトコ』『愛の温度』『別れが去った～マイ・プレシャス・ワン～』『ボクスが帰ってきた』『九尾狐＜クミホ＞伝～不滅の愛～』『軍検事ドーベルマン』『この恋は不可抗力』など、数多くのドラマに出演。2024年10月、一般男性の恋人と結婚した。

