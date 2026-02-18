「シン・エヴァ」“ロンギヌスの槍”が赤坂サカスに降臨!? 地上波初放送盛り上げる“0223作戦”詳細明らかに | RBB TODAY

『シン・エヴァンゲリオン劇場版』が『シン・エヴァンゲリオン劇場版 TV版』として、2026年2月23日にTBSにて地上波初放送される。このたび、それを盛り上げるスペシャル企画“0223作戦”の詳細が明らかになった。赤坂サカスへの「ロンギヌスの槍」の降臨ほか、豪華キャストによる副音声企画や『ラヴィット！』の人気キャラクター「ラッピー」とのコラボなどが行われる。

『シン・エヴァンゲリオン劇場版 TV版』“0223作戦”ビジュアル

『新世紀エヴァンゲリオン』は、1995年のTVシリーズの放送開始以来、観る者を圧倒するストーリーと映像表現で、世界のアニメーション史を塗り替えてきた。2007年からは庵野秀明総監督が自らの手で再構築した、新たな劇場版が全4作で公開された。

2007年公開の『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序』に始まり、2009年公開の『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：破』、2012年公開の『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：Ｑ』を経て、完結編として2021年に上映された4作目が『シン・エヴァンゲリオン劇場版』だ。

シリーズ史上最高の興行収入となる102.8億円を数え、観客動員数は673万人を記録した本作は、アニメ映画の枠を超え一つの時代の区切りとして刻まれた。このたびの『シン・エヴァンゲリオン劇場版 TV版』が、満を持しての地上波初放送となる。

“0223作戦”は、その放送日当日までを盛り上げるスペシャル企画として実施が発表されていたもの。

赤坂サカスには2月20日から2月23日にかけて、劇中に登場する象徴的なアイテム「ロンギヌスの槍」のフォトスポットが登場することが決定した。全長約3メートルの螺旋状に巻かれた槍の背面に設置される展示パネルには、剥がすことができる「作戦の証（ピールオフステッカー）」が設置される。剥がした後のパネルからは、『シン・エヴァンゲリオン劇場版』の印象的なシーンビジュアルが姿を現すスペシャル仕様だ。

「ロンギヌスの槍」フォトスポット

「0223作戦Tシャツ（非売品）」&「0223作戦ステッカー（非売品）」

同ピールオフステッカーは赤坂サカスキッチンカー付近の引換コーナー（ブース）に持参すると、30人に1人の確率で当たる、非売品の「0223作戦Tシャツ」の限定くじびきに参加できる。Tシャツは数に限りがあり、予定枚数に達し次第終了となる。ほか引換コーナーでは、同じく非売品の「0223作戦ステッカー」の無料配布も行われる。くじびき・無料配布はいずれも各日、11時から18時まで参加できるのでぜひ足を運んでみよう。

スペシャル副音声企画「山里＆津田＆山本の0223作戦」

また放送に際して、スペシャル副音声企画が実施されることも明らかになった。南海キャンディーズの山里亮太、ダイアンの津田篤宏、TBSアナウンサーの山本恵里伽がコメンテーターを務める。

今回の抜擢に対し、山里は「なぜ我々に？ と驚きましたが、とても良い体験をさせていただきました」と語り、津田も「こんな名誉なことはない。今年一番のビッグニュース！」と大役への喜びをコメントしている。

放送に先駆け、山里と津田が登場するPR映像も2月20日から2月23日にかけて放送される予定だ。

「ラッピー×エヴァンゲリオン」

このほか、TBSの朝番組『ラヴィット！』の人気キャラクター「ラッピー」がエヴァンゲリオンの初号機・２号機・零号機のデザインを纏った、「ラッピー×エヴァンゲリオン」のコラボイラストを使用したグッズが発売されることもわかった。缶バッジやアクリルスタンド、Ｔシャツ、ブランケットなど、このチャンスでしか手に入らない限定アイテムがラインナップされる。

「ラッピー×エヴァンゲリオン」

コラボグッズは「ロンギヌスの槍」フォトスポット展示期間の2月20日から2月23日にかけて、赤坂サカスのキッチンカー内で先行販売を行うとともにEC受付も開始される。一般販売は2月28日より、TBSストア東京駅店および東京・横浜・大阪・博多のテレビ局公式ショップ「ツリービレッジ」各店にて実施される。2月20日から2月23日には、キッチンカーで「ラッピー×エヴァンゲリオン」プリントラテの限定販売も行われるのでぜひ手に取ってみたい。

『シン・エヴァンゲリオン劇場版 TV版』は、2026年2月23日19時よりTBSにて地上波初放送される。ぜひスペシャル企画“0223作戦”とあわせて楽しもう。

以下、コメント全文掲載



山里亮太（南海キャンディーズ）

なぜ我々に？ と驚きましたが、とても良い体験をさせていただきました。

本当に初めて観た人間として楽しませていただきましたので、ビギナーとしての副音声だと思って優しい気持ちで聴いてください。

津田篤宏（ダイアン）

こんな名誉なことないですね。今年一番のビッグニュース！

「エヴァ」の楽しみは、ゴイゴイスーです！