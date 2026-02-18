美貌と抜群のスタイルを兼ね備えた韓国人気チアガールに熱愛説浮上！お相手は恋リア出演のイケメン俳優 | RBB TODAY

韓国人気チアガールのアン・ジヒョンに熱愛説が浮上した。

お相手は、人気恋愛リアリティ番組『乗り換え恋愛4』に出演したソン・ベクヒョンだという。

【写真】はちきれんばかりの胸を持つアン・ジヒョン

韓国ネット界隈では最近、アン・ジヒョンのメッセンジャーアプリのプロフィール写真が拡散された。そこにはソン・ベクヒョンのイニシャルとされる「BH」や、日数を数えるD-dayカウンター、2人が親しげに撮影した写真などが含まれている。

ソン・ベクヒョンは1月に終了した『乗り換え恋愛4』で、最終的に元恋人のパク・ヒョンジではなく、別の女性参加者チェ・ユンニョンを選択した。ただ、その後、チェ・ユンニョンはメディアのインタビューで2人の関係について「気楽な兄妹のような関係」と説明し、一線を引いていたことから、現実の交際に発展したかどうかは明らかになっていなかった。

（画像＝オンラインコミュニティ）流出したアン・ジヒョンのカカオトークプロフィール画面

（写真＝SNS）アン・ジヒョンとソン・ベクヒョン

その後、アン・ジヒョンがソン・ベクヒョンとの写真をSNSメッセンジャーのプロフィールに設定したことで、2人の交際説に関心が集まっている。

ソン・ベクヒョンは1998年生まれで、俳優として活動中。一方のアン・ジヒョンは1997年生まれで、サッカー、バレーボール、野球などさまざまなプロチームで活動する人気チアガールだ。

◇アン・ジヒョン プロフィール

1997年10月3日生まれ。韓国・京畿道出身。身長169cm。2015年からチアとしての活動を始めた。現在は韓国プロサッカーKリーグの水原FC、プロバレーVリーグ男子部のソウルウリィカード・ウリィWON、韓国プロ野球KBOリーグのSSGランダース、台湾プロ野球の台鋼ホークスでチアを務めている。K-POPガールズグループ「AOA」のメンバー、ソリョンに似ていることから、“チア界のソリョン”とも呼ばれる。

■【写真】はちきれんばかりの胸を持つアン・ジヒョン

■【写真】布面積少なめ水着でナイトプールに出没したアン・ジヒョン

■【写真】魅力的な下半身のアン・ジヒョン