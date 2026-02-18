【ウイスキー文化研究所「百人一首シリーズ」を網羅！】「百人一首シリーズテイスティングセミナー」開催 | RBB TODAY

ウイスキー文化研究所は、2026年3月5日（木）に「百人一首シリーズテイスティングセミナー」を開催すると発表しました。

「百人一首シリーズテイスティングセミナー」は、ウイスキー文化研究所オリジナルボトルシリーズ「百人一首シリーズ」を網羅するテイスティングセミナーです。

同シリーズは、小倉百人一首の句を渡辺トモコ氏がイメージし、作成した木版画をラベルに使用したシリーズで、ウイスキーの樽の選定はウイスキー文化研究所の代表である土屋守氏が行い、シングルカスク・カスクストレングスでボトリングしています。

同セミナーでは、すでに完売となっているボトルを含めた「百人一首シリーズ」をテイスティング。初回となる今回は、「百人一首シリーズ001～006」までを楽しめます。

ウイスキー好きの方は、ぜひチェックしてみてください！

ウイスキー文化研究所は、ウイスキー評論家の土屋守氏が代表を務めるウイスキー文化の普及団体です。

国内で唯一のウイスキー専門誌「Whisky Galore」の編集・発行、ウイスキーフェスティバルなどのイベントの企画・運営のほか、ウイスキーに関する知識、鑑定能力を問う資格認定制度「ウイスキーコニサー資格認定試験」や、ウイスキーを楽しむための知識を問う「ウイスキー検定」を主催。

また、2019年より世界のウイスキーおよびスピリッツを審査する、日本で唯一の品評会「東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション（TWSC）」も運営しています。

ウイスキー文化研究所についてはこちら。

開催概要

セミナー名：百人一首シリーズテイスティングセミナー

日時：2026年3月5日（木）19:00～20:30

受講料：7,700円（税込）

会場：ウイスキー文化研究所 セミナールーム

〒150-0012 東京都渋谷区広尾１丁目１０−５ テック広尾 2F

地図URL：https://maps.app.goo.gl/LUv2wbqBTY9tdnbC8

※地図は5階になっているもののスクールは2階。

申し込みURL：https://www.scotchclub-shop.org/items/134513005

【テイスティングアイテム（予定）】

・津貫 2018 6年 百人一首シリーズ001 天智天皇

・江井ヶ嶋 2019 5年 百人一首シリーズ002 持統天皇

・秩父 2016 8年 百人一首シリーズ003 柿本人麻呂

・尾鈴 2021 4年 百人一首シリーズ004 山部赤人

・ロイヤルブラックラ 2012 12年 百人一首シリーズ005 猿丸太夫

・アードモア 2010 14年 百人一首シリーズ006 中納言家持

※内容は一部変更となる場合あり。