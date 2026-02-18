麻倉瑞季のナチュラルな美しさを追求！120ページ超のデジタル写真集『肌水』発売決定 | RBB TODAY

25日、グラビアやeスポーツ、ラジオ、ドラマなど多岐にわたり活動する麻倉瑞季の新作デジタル写真集『肌水』（As.）が発売される。

同作は「夢を追いかける一人の女の子の自由さ」をテーマに、麻倉のナチュラルで透明感ある美しさを追求した作品だ。持ち前の人懐っこさと、時折見せる大人の表情を織り交ぜた、120ページを超えるボリュームの一冊となっている。



麻倉瑞季・最新デジタル写真集『肌水』©2025 As



撮影はAkihiro Sagaが担当。価格は2000円（税別）で、販売は韓国のモデルやインフルエンサーのグラビア文化を世界へ発信するために2024年に始動したプラットフォーム「Cupick.jp」のほか、Amazon Kindle、DMMブックス、楽天ブックス、コミックシーモアなど主要EC書店で展開される予定だ。