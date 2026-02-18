 星野源、「オールナイトニッポン」3月末に終了を発表......10年振り返り「怒涛の日々を過ごした」 | RBB TODAY
星野源、「オールナイトニッポン」3月末に終了を発表......10年振り返り「怒涛の日々を過ごした」

星野源【写真：竹内みちまろ】
　18日、星野源が自身がパーソナリティを務めるラジオ番組『星野源のオールナイトニッポン』（ニッポン放送）にて、同番組が3月31日放送をもって最終回を迎えることを発表した。

　星野は番組中盤、「今度の3月31日の放送で最終回を迎えます」と発表。10年間を振り返り、「ちょうど10年、もういろんな思い出があります。2016年の秋から冬にかけて『恋』という楽曲を出したり、そこから1日も休みがなくなったり。そこから怒涛の日々を過ごし、まさかのコロナ禍に突入して」とコメント。さらに「10年やらしていただきましたけど、この3月31日で終了します」と語った。

　一方で、ここ数年は“10周年”を強く意識していたという。星野は「ここ3年ぐらいになった時に『10周年の10年はすごくいい区切りだ』と思った」と明かし、節目に向けて「それまでにやれること、やりたいことを全部やろうと思って」取り組んできたと説明。自らの発想や番組の温度感を大切にしながら、「自分が思いつく企画や、やりたい雰囲気のラジオを、この数年やらせていただきました」と言葉を重ねた。

　近年の象徴的な企画にも触れ、星野は「ファミレスで生放送をしたり、寝ながらやったり、ポメラニアンのオールナイトニッポンをやったり」と説明。「本当にありがたいことに、やりたいことをやりきれたなと心から思います」と語り、最終的に「この10年を区切りにさせていただきたい」とリスナーへ伝えた。


《平木昌宏》

