田中美久、初のヨーロッパ撮影ロケで最高峰ボディを開放 | RBB TODAY

※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
田中美久、初のヨーロッパ撮影ロケで最高峰ボディを開放

エンタメ グラビア
　元HKT48でタレントの田中美久が19日、自身のインスタグラムを更新。3月9日に集英社から発売される3rd写真集のタイトルが『ぜんぶ、ほんと』に決定したことを報告するとともに、撮影地であるポルトガルでのオフショットを公開した。

田中美久（写真は田中美久の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます
田中美久（写真は田中美久の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます
田中美久（写真は田中美久の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

　同作は、ユーラシア大陸最西端の地・ポルトガルのリスボンとシントラで撮影。田中にとって初めてのヨーロッパ渡航となった。ビーチや湖、由緒あるラグジュアリーなホテル、歴史的な建造物など、さまざまな場所で伸び伸びと現地での時間を楽しむ田中の姿が収められている。

田中美久（写真は田中美久の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

　公開されたのは、3rd写真集のオフショット。淡いミントグリーンのランジェリーを身にまとったカットでは、白いシーツを頭からかぶって舌を出し、茶目っ気たっぷりに微笑む姿や、陽光が降り注ぐバルコニーでリラックスし、美脚を披露する様子を披露。さらに、ベッドに横たわってアンニュイな表情を浮かべる1枚などもあり、“最高峰ボディ”を披露した。窓際で歯磨きをする朝の風景や異国の街並みを散策する様子など、飾らない素の表情を捉えたナチュラルな写真も添えられている。

田中美久（写真は田中美久の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます
田中美久（写真は田中美久の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

　田中は「タイトル解禁。《ぜんぶ、ほんと》に決定いたしました！」と報告。「予約段階でベストセラー1位になっていました!!ありがとうございます」と、発売前からAmazonランキングなどで1位を獲得するなど大きな反響を呼んでいることに感謝を綴った。

　今回はタイトル決定を記念して、これらのオフショットをインスタグラムに公開したという。田中は「最後に、本日発売の週プレさんの表紙を飾らせてもらってます」と、同日発売の『週刊プレイボーイ』への登場も告知し、「3月9日、楽しみに待ちましょう」と発売日に向けてファンへ呼びかけている。この投稿には、19日20時の時点で、いいね数が3.2万件以上集まっている。


《平木昌宏》

