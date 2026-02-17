3億円突破！『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き』 第2弾入場者プレゼント配布へ | RBB TODAY

現在公開中の映画『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き』が、10日間（2月6日～15日）で動員数22万1,680人、興行収入3億154万8,300円を記録したことが分かった（※興行通信社調べ）。

本作は、公式YouTubeチャンネルの総再生回数2.5億回を突破した全12話のショートアニメ「銀河特急 ミルキー☆サブウェイ」を、劇場用に再構成しつつ新シーンも加えた作品。

『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き』

公開からの3日間は、直近1年間に100館以下で公開された新作映画でNo.1の動員数を記録する快挙となり、10日間で興行収入3億円を突破。

SNSでも「ミルサブ映画2回目見てきた 友達と一緒に見たら友達もハマってくれそうで嬉しい仲間増えた」、「気付けば4回目のチケットを買っていたんだ… 毎回新鮮な気持ちで観れちゃうミルサブが悪いんだ…！！」、「ミルサブ初見であろう隣のお姉様、おもろポイントで都度笑ってたのがなんだか嬉しかった 自分が好きな作品で笑ってるんだと思うと、同士を見つけたオタク魂が喜ぶんですわ」などと大賑わい。

また、先日行われた発声＆応援OKの【発声よし、出発進行上映】も大盛況で、活気あふれる興行を展開中。

そして今回、2月20日（金）より第2弾入場者プレゼントの配布が決定。レトロ映画ポスターの名手・ヨロコヴ氏のデザインによるアナザービジュアルが、ステッカーになって登場する。

『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き』

『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ 各駅停車劇場行き』は公開中。