ウルトラマンヒロイン・村山優香、初撮り下ろしグラビアで色気全開！ | RBB TODAY

17日発売の『FLASH』（光文社）に、2022年放送の『ウルトラマンデッカー』（テレビ東京系）でヒロイン役を演じた女優・村山優香が登場した。

村山優香(C)光文社/週刊FLASH 写真◎友野 雄

同誌初となる撮り下ろしで、ランジェリー姿が艶っぽいグラビアを披露している。淡いピンクのランジェリー姿で、白いシーツを頭上に掲げて無邪気に微笑む姿が印象的な一枚が公開。村山のヘルシーな魅力と大人の色香が同居したカットとなっている。また、FLASHデジタル写真集 村山優香『目が合う、その瞬間』『いつまでも君のそばで』（光文社）が各電子書店で発売中だ。