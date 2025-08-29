 “19歳”人気グラエンサー・ちーまき、白布に美ボディ包んだセクシーカットを披露！ | RBB TODAY

“19歳”人気グラエンサー・ちーまき、白布に美ボディ包んだセクシーカットを披露！

『ENTAME 36℃ vol.01』（徳間書店）ちーまき　撮影◎U-YA


　29日、徳間書店より発売されている「あのコの体温を届ける」をコンセプトにしたオール水着・グラビアマガジン『ENTAME 36℃』（徳間書店）より、すみぽん、森脇梨々夏、姫野ひなの、ちーまきのグラビアカットが公開された。

『ENTAME 36℃ vol.01』（徳間書店）すみぽん　撮影◎西村康
　親しみやすいキャラクターで人気を集めるすみぽん（高倉萌）は、開放的な笑顔や無邪気に戯れる姿はもちろん、白のレース水着ではこれまでにない“大人の表情”も見せている。「触れられそうで、触れられない」彼女を、「もっと近くで感じたい」と思わせる内容となった。

『ENTAME 36℃ vol.01』（徳間書店）森脇梨々夏　撮影◎市川秀明
　『佐久間宣行のNOBROCK TV』で見せたピュアなリアクションで瞬く間に時の人となった森脇梨々夏は夏らしい浴衣姿で登場。コンセプトである「熱」を表現すべく、真夏に汗だくになりながら鍋焼きうどんを食べるシーンにも挑戦した。

『ENTAME 36℃ vol.01』（徳間書店）姫野ひなの　撮影◎大藪達也
　アイドルグループ・#Mooove!のリーダー姫野ひなのは、ガーリーな世界観で撮影。重厚感あふれるクラシカルな雰囲気の中、白のビスチェ風水着では、とびきりのお姫様姿を披露。「素朴さ」と「華やかさ」の二面性を凝縮している。

『ENTAME 36℃ vol.01』（徳間書店）ちーまき　撮影◎U-YA

　高校在学中に下着の企業案件を受けて退学処分になるも、圧倒的なビジュアルによってグラビアで大活躍中の19歳・ちーまきも登場。白い布に巻かれたり、白い布をほどいたり……ポップでキュートな世界観を展開。彼女の白肌に吸い込まれそうになるカットは必見だ。


《アルファ村上》

