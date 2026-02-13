アイドルプロデューサー・木村ミサに『情熱大陸』が密着！爆発的ヒットの裏側に迫る | RBB TODAY

15日よる11時から放送の『情熱大陸』（MBS／TBS系）は、総勢50人以上のアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.（カワイイラボ）」総合プロデューサー・木村ミサに密着する。

2025年、カラフルな衣装をまとったアイドルグループが次々と日本の音楽シーンを席巻した。FRUITS ZIPPERは「わたしの一番かわいいところ」、CANDY TUNEは「倍倍FIGHT!」でそれぞれ紅白初出場を果たした。また、CUTIE STREETのデビュー曲「かわいいだけじゃだめですか?」はTikTok総再生数70億回を超える爆発的ヒットとなり、日本レコード大賞新人賞を受賞した。

これらのグループはいずれも、KAWAII LAB.に所属している。各グループのコンセプトや楽曲、衣装などを手掛ける総合プロデューサーが、35歳の木村ミサだ。

木村には一貫したルールがある。それは「どのグループにもセンターを作らないこと」。いわば全員が主人公であり、容貌や性格、個性のそれぞれを肯定しようとする姿勢は楽曲にも貫かれている。「聞くと元気になる」「自己肯定感を高めてくれる」と、その支持は日本だけでなく海外にも拡大し続けている。

かつて女性アイドルグループはファンもプロデューサーも男性が多かった。自身もアイドル出身である木村によるプロデュースはまさに時代を象徴するようだが、本人は「令和の空気感が押し上げてくれた。もし平成だったらこんなに売れていたかどうか分からない」と、どこか俯瞰して世の中を見つめる。

紅白やレコード大賞など多忙を極めた昨年末、その最中に9人組の新グループ「MORE STAR」がデビューした。平均年齢17.8歳（デビュー当時）。若い彼女らをゼロからプロデュースする一方、プライベートでは2歳の男の子の母でもある。「大変だけど、結局アイドルが好きだからどの仕事も楽しい。天職だと思う」と語る木村。エンタメの“うねりの中心”にいながらも、軽やかに新風を巻き起こし続ける彼女の6か月間を追った。

木村は群馬県生まれの35歳。大学で上京し『Zipper』など女性誌の読者モデルとして活動。2014年から約3年間、アイドルグループ「むすびズム」のメンバーとして活動したのち、2022年にアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.（カワイイラボ）」の総合プロデューサーに就任した。2024年に男の子を出産。カレーが好物。