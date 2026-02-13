「もはや芸術作品」ENHYPEN・ソンフン、“全方位完璧”な非現実的ビジュアルにファンため息！ | RBB TODAY

ENHYPENのソンフンが、非現実的なまでのビジュアルを披露した。

ソンフンは2月12日、ENHYPENの公式インスタグラムに「In Milano」というコメントとともに数枚の写真を投稿した。

【写真】「腕の筋肉が…」ソンフン、“爆イケ”ビジュアル

公開された写真には、ミラノの街並みに溶け込むソンフンの姿が収められている。重厚なレザージャケットや深みのあるグリーンのコートをさらりと着こなし、リラックスした雰囲気で街を歩く姿は、まるでデート風のときめきを予感させる。

また、モデル顔負けのスタイルの良さと彫刻のような横顔が際立ち、どこから見ても完璧なビジュアルで見る者の視線を釘付けにした。

この投稿にファンからは「かっこよすぎる」「もはや芸術作品」「すべてが完璧」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ENHYPEN公式Instagram）

なお、ソンフンは大韓体育会の広報大使として、2月5日（現地時間）の「ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック」聖火リレーを皮切りに、開会式出席や競技観戦など、現地でのスケジュールを精力的に遂行した。

◇SUNGHOON（ソンフン） プロフィール

2002年12月8日生まれ。本名パク・ソンフン。CJ ENMとBig Hitエンターテインメントが設立した合併法人BELIFT LABによるオーディションプログラム『I-LAND』に出演し、2020年11月にENHYPENのメンバーとしてデビューした。同番組出演以前はBig Hitエンターテインメントに練習生として所属しており、フィギュアスケート選手出身という異色な経歴を持つ。選手として活動した当時から端正なビジュアルに定評があっただけでなく、『I-LAND』放送当時は「スポーツの経験からなのか、毎日着実に成長している」と地道な努力が称賛されることもあった。

