上も下も危険…TWICE・ナヨン、ミニドレスでしゃがむ“大胆ショット”に視線釘付け「反則級」【PHOTO】 | RBB TODAY

TWICEのナヨンが“危険な美貌”を披露した。

ナヨンは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。

公開された写真の中でナヨンは、肩を大きく露出したブラックのオフショルダーミニドレスを着用している。上からのアングルで撮影された写真では、抜群のスタイルと、ミニドレス姿でしゃがみ込む“危ういポーズ”が相まって、見る者の視線を奪った。

この投稿を見たファンからは、「かわいすぎ！」「反則級の美しさ」「魅力的なビジュアル」「美脚…」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ナヨンInstagram）

なお、ナヨンが所属するTWICEは現在、ワールドツアー「2025 TWICE＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR」を開催中だ。

◇ナヨン プロフィール

1995年9月22日生まれ。2010年に現在の所属事務所JYPエンターテインメントで練習生となり、2015年にTWICEのメンバーとしてデビューした。最年長メンバーで、不動のセンター。愛嬌のある仕草やファンサービスの良さに定評があり、ステージだけでなくバラエティ番組でも抜群の存在感を発揮している。2022年6月24日にはソロデビューを果たし、デビューアルバム『IM NAYEON』のリード曲『POP!』は大ヒットを記録した。

