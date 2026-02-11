 川栄李奈、春服にテンション爆上げ！ブランドミューズを務める通販サイト新CMが放送開始 | RBB TODAY
川栄李奈、春服にテンション爆上げ！ブランドミューズを務める通販サイト新CMが放送開始

　11日より、株式会社パルが運営する公式通販サイト「PAL CLOSET（パルクローゼット）」のブランドミューズを務める俳優・川栄李奈が出演する新CMの放送が開始された。

川栄李奈

　今回が2度目の起用となる川栄は、大型キャンペーン「パルクロ春一番」のWEB CMにて、新生活を迎えて春服の買い物を楽しむ女性を演じている。 　

　あわせて公開されたキービジュアルでは、春らしい小花柄のレースブラウスを着用し、柔らかな笑顔で耳元のアクセサリーに触れる華やかな姿や、透明感あふれるシンプルなカットソー姿を披露。全国のPAL CLOSET約1100店舗では、これらのビジュアルを使用した店頭ポスターやPOP、サイネージ動画など、川栄が店舗をジャックする多彩なプロモーションが展開される。

川栄李奈

　CM本編では、聞き馴染みのある楽曲に合わせて「ぱーるがきーた」と口ずさみながら帰宅した後、「パルクロきてるぅ～」とテンション“爆上がり”な姿が描かれている。 　

　撮影について川栄は「おもしろおかしく演じることができたかなと思っています」と手応えを語り、「最初はテンションの上げ方が難しかったんですけど、私もネットで洋服を買う時とかにセールとかを見るとそんな気持ちになることがあるので意外とやりやすかったです」と振り返った。

　起用の背景について、同社は「俳優として数多くの作品で活躍し、その表現力で注目を集める川栄李奈さんは、幅広い世代の女性から支持されています。PALのスタッフからも『好きな俳優』として名前が挙がることが多く、親しみやすさと明るさを兼ね備えた“今を代表する素敵な女性像”です」と説明している。 　

川栄李奈

　これに対し川栄も、「やっぱりいつも思うのは自分を豊かにしてくれて、新しい自分に出会えることができる。それがファッションの力だなと私は思っています。私も大好きなパルクロで皆さんにもいろんなファッションに出会ってほしいですし、素敵な春一番を迎えてほしいなと思っています」とコメントを寄せた。

　キャンペーン開始日の2月12日は、川栄の31歳の誕生日にあたる。今年の抱負について「健康で、何より楽しく生きることをモットーに、頑張りたいと思います」と語り、自分へのご褒美として「いつもお誕生日はアクセサリーを買うので、今年もアクセサリーを買ってファッションを楽しみたいなと思います」と明かした。 　

　また、この春挑戦したいことについては「いろんなファッションに挑戦してみたいなと思っています。お仕事ではたくさん可愛いお洋服を着る機会があるのですが、普段着になると自分の好きな系統ばっかりになっちゃうことが多いので、いつも着ない服を試しに着てみたりして新しい自分を見つけてみたいなと思います」と意気込んだ。

川栄李奈

　「パルクロ春一番」キャンペーンは、ECサイトで2月12日0時から2月25日23時59分まで、店舗では2月12日から2月24日の営業終了時間まで開催される。お店とWEBで同時開催の最大プラス10%ポイント還元に加え、お気に入り登録で1000ポイントプレゼントなど、お得な企画が用意されている。


《アルファ村上》

