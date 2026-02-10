丸山桂里奈、トイレに入る前にズボン脱ぐ？「公衆トイレでも」明かしスタジオ騒然 | RBB TODAY

10日放送の『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）にサッカー解説者の本並健治と元サッカー女子日本代表の丸山桂里奈夫妻が出演。本並が丸山の「トイレでの癖」を暴露した。

番組で「私が時々心配になる妻の言動」というトークテーマで話し始めた本並は、丸山について、「トイレに行くとき、入る前に全部脱いでるんです」と暴露。スタジオから驚きの声が上がる中、本並は「外でやってたらちょっと心配なんです」と明かした。

この癖について丸山は、「入る前に全部脱いでおきたいんですよ。座ったときにお尻が（すぐ便座に着く）ってしたい」と説明。「ギリギリを行きたいですよ」と真顔で明かしつつ、「私のあとに（トイレに）入る人は全員私のお尻見てるくらい」と話していた。

このエピソードにMCの明石家さんまも困惑しつつ、「公衆トイレでもそうしてんの？」と聞くと、丸山は「やってます」と即答。スタジオからは悲鳴が上がっていたが、丸山は気にしていない様子だった。

また、丸山によると、「脱ぐ」とはいえ、ズボンは足元に引っかかっている状態とのこと。「くるぶしってそのためにあると私は思ってて……」と話すと、スタジオからは「違うわ！」というツッコミが飛んできていた。

