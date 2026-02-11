霜降り明星・せいや「キスの回数が倍以上になってる！」…“モテNo.1”頂上決戦『ラブパワーキングダム2』 | RBB TODAY

「ABEMA」オリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』の記者会見が10日、都内にて行われ、霜降り明星のせいや、YOU、谷まりあが登場した。

同シリーズは、モテを自認し“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。スタジオMCをシーズン1に続き、せいや、YOU、谷が担当するほか、新MCとしてtimeleszの菊池風磨が加わった（2月11日よる10時～無料放送開始）。

シーズン2を一足先に視聴したせいやは、「シーズン1が大好評でめちゃくちゃ面白かったんですけれど、シーズン2も面白かったんですよ。シーズン1の勢いをそのままに、なんやったら、もうちょっと濃度が上がっています。爆笑もいっぱいしましたし、名言も出ています」とアピール。

「まずキスの回数が倍以上になってるんじゃないですかね。何かの要素がありながらエロいみたいのはシーズン1でもあったんですけれど、シーズン2はエロいだけの時間が長かったです。鼻でディープキスした方がいらっしゃるので、それは必見です」と見どころを紹介した。

YOUは「皆さん最後まで勇敢に戦っていただけました。どう動くんだろうとか、どういう言葉を選ぶんだろうということプラス、ディープなシーンを心待ちにする自分がいました」とにっこり。

「シーズン1の反響は?」と聞かれた谷は、「以前、『ドラ恋（恋愛ドラマな恋がしたい）』で、perfumeのあ～ちゃんとMCをご一緒させてもらったんですけれど、あ～ちゃんが見てくださって『本当に面白いね、斬新だね』と言ってくれて。最後まで夢中で見たと言ってもらえました」と声を弾ませた。

また会場には、シーズン2に参加するメンバーらも登場。会社経営者で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太/33歳）、格闘家のたいじゅ（白鳥大珠/29歳）、内科医師のたかし（坂口隆志/35歳）、元AKB48でモデル兼女優のまりや（永尾まりや/31歳）、タレントのゆめ（林ゆめ/30歳）ら男女16名が集結したほか、シーズン1に出演した元AKB48のみほ（宮崎美穂）、あり（亜莉）らも駆け付けた。

これまで「星の数ほどモテてきた」というシーズン2メンバーは、「モテで世界征服をしていて、今43カ国目を回っている」「生まれた時からモテていて、出会った男性全員が好きになってしまう」「女性から逆プロポーズされたことが3回ある」などと“モテ伝説”を繰り広げ、会場を盛り上げた。

また番組にちなみ「元AKB48のメンバーではモテていた人は?」とモテ伝説を聞かれたみほは、「秋元才加さん。メンバーも本当にガチで好きになっちゃうくらいカッコいい女性だった」と回顧。まりあは「大島優子さんですね。ファンの数＝モテだと思うので、握手会の時の優子さんの列が本当にすごくて、地方では新幹線や飛行機で帰らなくてはいけないのに、優子さんだけ乗り遅れちゃうくらい人気でした」とエピソードを明かした。

さらに、本日は欠席となった新MCの菊池風磨からメッセージが届く場面も。「僕の注目メンバーは、こうたさんです。熱波師という職業も含めて、ツッコみたくなるところも魅力です。真っ直ぐな彼が番組内でどんな化学反応を起こすのか注目してほしいです」と菊池のコメントが読み上げられると、こうたがせいやに“必殺技”の熱波を披露する流れとなり、会場は笑いの渦に包まれた。