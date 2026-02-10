アイドル・浜辺ゆりな、自身初の水着グラビア！色白マシュマロボディを披露 | RBB TODAY

10日発売の『FLASH』（光文社）に、アイドルグループ「My_Stage」で活動する浜辺ゆりなが登場した。
浜辺は同誌で自身初となる水着グラビアに挑戦している。色白のマシュマロボディを堪能できる貴重な5ページとなっている。
グラビアや俳優として活躍する蓬莱舞はタイ・バンコクとパタヤ近郊で撮影された2nd写真集から、水着カットを含む先行カットを公開。1月に20歳を迎えた蓬莱が、10代最後に見せたピュアなビキニ姿を捉えている。インタビューではロケの思い出を語っている。
昨年12月に発表された「ミスFLASH2026」グランプリ。受賞を記念したソログラビア第3弾として、佐々木明音も登場した。芸大への在学経験があり、リポーターや配信者としても活動するマルチな才能の持ち主。宮古島の抜けるような青空の下で、キュートなルックスが印象的な水着グラビアを披露している。
さらに、「プロゴルファーを目指していた」と語る今田希が初登場。5ページにわたるグラビアで、ゴルファー姿や、鍛え上げられた抜群のプロポーションを見せつけた。20歳で腰を痛めたことをきっかけにプロを諦めたという今田。インタビューではゴルフ一筋からアイドルになるまでの歩みや、ゴルフへの愛について語っている。
