福井梨莉華、サウナで魅せるマシュマロボディ！大ボリュームの水着グラビアを披露 | RBB TODAY

6日、週刊SPA!で撮り下ろした水着グラビアをまとめた写真集シリーズ『旬撮GIRL Vol.26』（扶桑社）が発売された。同作はシリーズ第26弾となり、6人の旬なグラビアアイドルの撮り下ろしカットを大ボリュームで掲載する。

撮影/彦坂栄治 ヘアメイク/中村未幸 スタイリング/SHOCO

表紙を飾るのは、注目の新星・福井梨莉華。サウナで極上ボディが汗ばむ姿を収録している。今回のグラビアは、福井と共に銭湯サウナを訪れたかのような、プライベート感あふれる内容。キュートなサウナハットを被り、オートロウリュのある高温サウナで汗を流す。サウナの熱気で頬を赤らめ、汗に濡れた“マシュマロボディ”が艶めかしい、臨場感たっぷりのショットが収められている。

さらに、サウナ後の水風呂でクールダウンする様子や、開放的な空間での外気浴で“ととのう”瞬間も撮影。最後は屋上スペースで美しい晴天を一緒に眺めるなど、福井とのリフレッシュデートを体感できるような構成となっている。

撮影/唐木貴央 ヘアメイク/新井祐美子 スタイリング/八杉直美

裏表紙には、女優やモデルとして活躍中のスレンダー美女・斉藤里奈が登場する。今回の撮影の舞台は、縁側のある古風な日本家屋。公開されたカットで斉藤は、ブルーやホワイト、ピンクといった優しい色合いのランジェリー風ビキニを身にまとい、抜群のスレンダーボディを披露している。窓から陽が差し込む瞬間に撮影された一枚は、神々しいほどの透明感を放ち、清楚な魅力が際立つショットだ。

また、美しいヒップラインから“令和のオシリーナ”という愛称も授けられ、彼女の新たな一面を切り取った内容となっている。