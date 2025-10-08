 福井梨莉華、サウナで魅せるマシュマロボディ！大ボリュームの水着グラビアを披露 | RBB TODAY
福井梨莉華、サウナで魅せるマシュマロボディ！大ボリュームの水着グラビアを披露

撮影/彦坂栄治 ヘアメイク/中村未幸 スタイリング/SHOCO
  • 撮影/唐木貴央 ヘアメイク/新井祐美子 スタイリング/八杉直美
　6日、週刊SPA!で撮り下ろした水着グラビアをまとめた写真集シリーズ『旬撮GIRL Vol.26』（扶桑社）が発売された。同作はシリーズ第26弾となり、6人の旬なグラビアアイドルの撮り下ろしカットを大ボリュームで掲載する。

　表紙を飾るのは、注目の新星・福井梨莉華。サウナで極上ボディが汗ばむ姿を収録している。今回のグラビアは、福井と共に銭湯サウナを訪れたかのような、プライベート感あふれる内容。キュートなサウナハットを被り、オートロウリュのある高温サウナで汗を流す。サウナの熱気で頬を赤らめ、汗に濡れた“マシュマロボディ”が艶めかしい、臨場感たっぷりのショットが収められている。

　さらに、サウナ後の水風呂でクールダウンする様子や、開放的な空間での外気浴で“ととのう”瞬間も撮影。最後は屋上スペースで美しい晴天を一緒に眺めるなど、福井とのリフレッシュデートを体感できるような構成となっている。

撮影/唐木貴央 ヘアメイク/新井祐美子 スタイリング/八杉直美

　裏表紙には、女優やモデルとして活躍中のスレンダー美女・斉藤里奈が登場する。今回の撮影の舞台は、縁側のある古風な日本家屋。公開されたカットで斉藤は、ブルーやホワイト、ピンクといった優しい色合いのランジェリー風ビキニを身にまとい、抜群のスレンダーボディを披露している。窓から陽が差し込む瞬間に撮影された一枚は、神々しいほどの透明感を放ち、清楚な魅力が際立つショットだ。

　また、美しいヒップラインから“令和のオシリーナ”という愛称も授けられ、彼女の新たな一面を切り取った内容となっている。


福井梨莉華、夜のバリ島で魅せる“グラマラスボディ”！1st写真集先行カットを披露 | RBB TODAY
画像
福井梨莉華の初写真集はバリ島撮影でオトナ魅力と自然美を表現し、夜や動物とのカットも収録される。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/08/29/235721.html続きを読む »

ミスマガ2022・斉藤里奈、磨き上げられたスレンダーボディ披露 | RBB TODAY
画像
8日発売の雑誌『週刊FLASH』（光文社）に、“ミスマガ女優”斉藤里奈が登場。洗練された美ボディを武器に、表紙と巻頭10ページを飾っている。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/05/08/219768.html続きを読む »

旬撮GIRL vol.26
￥1,980
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

福井梨莉華 1st写真集 あいの道しるべ
￥3,300
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

