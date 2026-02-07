韓国芸能人御用達のグランドハイアットで！Apinkユン・ボミ、9歳上作曲家と5月16日に挙式へ | RBB TODAY

ガールズグループApinkのユン・ボミと歌手兼音楽プロデューサーのラドが、来る5月16日に結婚式を挙げ、夫婦となる。

2月7日、ユン・ボミの所属事務所withusエンターテインメントは、本サイト提携メディア『OSEN』に対し、「ユン・ボミとラドが、5月16日にグランドハイアットソウルで結婚式を挙げるのは、間違いない」とコメントした。

ラドは、作曲家グループ、ブラック・アイド・ピルスンのメンバーとして、Apinkの『I’m so sick』『％％』『Dumhdurum』などを作曲した。

ユン・ボミとラドは、2016年にApinkの3rdフルアルバム『Pink Revolution』のタイトル曲『Only one』を制作するなかで出会い、2017年に交際に発展し、2024年4月に交際を認めて、公開恋愛を続けてきた。そんななか、交際8年目の2025年12月に結婚を発表し、多くの人に祝福された。

（左：写真提供＝OSEN、右：High Upエンターテインメント）

左からユン・ボミ、ラド

当時、2人は「来年5月に結婚式を挙げる」としていた。ただし、具体的な日付や場所は明らかにされていなかった。

そんななか、2人が5月16日にグランドハイアットソウルで結婚式を挙げることが伝えられ、注目を集めている。

なお、グランドハイアットソウルは、俳優イ・ビョンホンと女優イ・ミンジョンや、元スピードスケート選手イ・ギュヒョクと歌手兼女優ソン・ダンビ、キム・ビョンウ監督と歌手兼女優ハム・ウンジョンなど、芸能界の多くのカップルが結婚式を挙げた場所であるため、期待が高まっている。

（記事提供＝OSEN）

