DAIGO、娘が料理番組の収録に登場しタジタジ | RBB TODAY

17日、アーティストでタレントのDAIGOと俳優・北川景子夫妻の長女が、テレビ朝日系『DAIGOも台所 ～きょうの献立 何にする？～』に登場した。

同番組は、視聴者から寄せられる献立の悩みを解決する料理番組。月～木曜は、その日のテーマから番組MCのDAIGOが特に学びたいレシピを1つ選び、講師の指導を受けながら調理していく。今回は「同棲を機に、新しく大きな炊飯器を買いました。これからは白ご飯だけでなく、炊飯器をフル活用したアレンジご飯で食卓を楽しくしたいです！」との悩みが届き、「さつま芋ごはん」「鶏とごぼうの炊き込みご飯」「オリーブピラフ」の3品を提案し、調理することに。

この日は、DAIGOの妻・北川と娘がパパの仕事ぶりを見学しており、さつま芋ごはんを調理している途中で「パパ！パパ！」と可愛らしい声が上がった。その様子に、DAIGOは「家族見学会で娘がカメラの際々まで…。映ってもおかしくない位置にいます」と、タジタジの様子を見せた。

調理を終えたDAIGOがさつま芋ごはんを味見していると、長女が「美味しい！」と先に台詞を取ってしまう場面も。これに応えるように、DAIGOは長女の方を見つめて「美味しいです」と味をかみしめていた。エンディングに入ると、DAIGOは今回の収録を振り返り「今日はね、なかなかドキドキした収録でしたけれども。うちの娘の音声多めにお送りしました」と笑顔で締めくくった。

DAIGOは2016年1月に北川と結婚。2020年9月に第一子となる長女、2024年1月に第二子となる長男が誕生している。