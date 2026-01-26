声優・小日向美香、1st写真集タイトルが『まなざし』に決定！柔和な表情の表紙カットも公開 | RBB TODAY

2月14日に発売される、声優・アーティストの小日向美香による初の写真集（イマジカインフォス）のタイトルと表紙画像が公開された。

タイトルは『小日向美香1st写真集 まなざし』に決定。通常版の表紙は、大人っぽいワンピース姿でこちらを見つめるカットが採用された。一方、インフォスクエア限定カバーは、浴衣姿でこちらを見つめるカットとなっている。

『小日向美香1st写真集 まなざし』インフォスクエア限定カバー

ロケ地は京都と滋賀。小日向が思い入れのあるアニメ作品の聖地を巡る内容となっている。編集・制作は、数々の声優写真集を手掛けてきた『声優グランプリ』が担当した。

発売にあたり小日向は、「このたび1st写真集の発売が決定いたしました……! いつか写真集を出してみたいという夢をいつもお世話になっている声優グランプリさんで叶えられる事、とてもうれしいです!! 昔はカメラの前でガチガチだった私が、沢山の衣装と素敵なヘアメイクを身にまとい、自信を持って色々な表情やポージングをしながら写真集の撮影に挑めたのも、いつも応援してくださる皆様がいてくれたからです。そんな皆様が楽しんでくれる姿を想像しながら撮影させていただきましたので、是非素の私も、新しい一面も楽しみにしていてください!!」とコメントを寄せている。

小日向は千葉県出身、3月14日生まれ。主な出演作にアニメ『BanG Dream! It's MyGO!!!!!』（長崎そよ役）、ゲーム『ブラウンダスト』（ウルフィン役）、『クラッシュフィーバー』（アナーコット役）、舞台『春風外伝2021』（黒子と役）、『散る君、うらら舞い上がり、』などがある。

写真集の価格は通常版が3,960円（税込）。各店舗で特典付き限定版も展開される。アニメイトでは、共通特典として「複製サイン&コメント入りブロマイド」（2種ランダム）が付くほか、限定セットとして「A：ボイスメッセージDLシリアル付き」（4,400円）、「B：デジタルフォトブックDLシリアル付き」（4,840円）、「premium：A＋Bのシリアル付き」（5,280円）が用意される。

ゲーマーズでも共通特典として「複製サイン&コメント入りブロマイド」（2種ランダム）が付き、限定版は「A4サイズアナザーフォトブック付き」（5,280円）、超限定版は「A4サイズアナザーフォトブック＋アクリルスタンド付き」（7,040円）となる。

インフォスクエアでは、共通特典として「インフォスクエア限定カバー」および「複製サイン&コメント入りブロマイド」（2種ランダム）が付属。限定版は「B2タペストリー＋アクリルキーホルダー＋缶バッジ3種セット付き」（11,000円）で販売される。なお、インフォスクエアの商品はイベント抽選対象外となる。

そのほか、セブンネットショッピング、楽天ブックス、HMV、ヨドバシカメラでも、オリジナルブロマイド付き通常版（3,960円）が販売される。

また、写真集発売記念サイン会の開催も決定しており、東京回は2026年4月25日、大阪回は4月26日に行われる。内容は写真集の好きなページへの宛名とサイン入れとなる。参加方法は、アニメイトまたはゲーマーズにて期間内にイベント参加券付き商品を購入した中からの抽選となる。