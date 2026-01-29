インフルエンサー・沢田京海のナチュラルな魅力が満載！“レタッチ一切なし”の初カレンダーフォトブック発売決定 | RBB TODAY

プロダクションレーベル「seju」所属の沢田京海（トメィトゥ）が、初のカレンダーフォトブック『təméɪṭoʊ təmάːtəʊ（トメィトゥ トマァトゥ）2026 CALENDAR PHOTOBOOK カレンダー？ フォトブック？ どっちでもいいよそんなの』（SHAMPOO BOOKS）を2月16日に発売する。
同作は、10代俳優の登竜門との呼び声が高い『路地裏てぃーん。』を主宰するスタイリスト・杉浦優氏が撮影と衣装を担当。「何らかの加工が当たり前になったSNS時代に彗星の如く現れた彼女を、加工せずに生のままそのままお届けしてみたかった。」との言葉通り、レタッチを一切施していない沢田京海の“リアル”が詰まった一冊に仕上がった。
沢田は「初めてのカレンダーフォトブックを発売できることを、とても嬉しく思っています。今回は『作り込まないこと』『今の自分をそのまま残すこと』を大切に撮影しました。何かを演じるのではなく、日常の延長のような時間の中で、自然な表情や感情を切り取ってもらっています。カレンダーとしても、フォトブックとしても楽しんでいただける一冊になっていますので、日常のそばに置いてもらえたら嬉しいです」とコメントを寄せている。
先行予約は1月31日0時から開始される。販売先はSHAMPOO BOOKSで、購入冊数に応じた特典を用意。1冊購入でステッカー3種セットとオフショットチェキ1枚、2冊セットでは表紙サインメッセージ入り1冊を含む2冊とステッカー6種セット、オフショットチェキ2枚。3冊セットではステッカー全9種セットとオフショットチェキ3枚に加え、お渡し会での2ショット撮影1枚が付く。
なお、発売記念のお渡し会は2026年2月15日にstudio CHUUNiで開催される予定。詳細は沢田のSNS等で順次発表される。
沢田は宮崎県出身の20歳。無加工の表情やゆるいダンスを撮影したショート動画がTikTokで話題となり、中高生を中心に男女問わず支持を集める。SNS活動のみならずアパレルイベントやMV、Web広告などにも活躍の場を広げている。