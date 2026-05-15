プロボディーボーダー・白波瀬海来が初のバスツアー開催！「ずっと前からやりたかった」 | RBB TODAY

プロボディービルダーでタレント・モデルの白波瀬海来が6月27日に自身初のバスツアーを開催する。

2021年にプロ資格を取得し、現在プロボディービルダーとして世界の舞台で活躍している白波瀬。2024年の世界大会では3位、2025年には世界ランキングでトップ10入りを果たした。

また、グラビアアイドルとしても活動している。

今回のバスツアーはビーチクリーンやシーワールド訪問やはちみつ工房の見学・試飲のほか、本人デザインのオリジナルグッズプレゼントなど、この日限りの特別企画が多数用意されている。



開催決定にあたり、白波瀬は「今回のバスツアーは、1日中ずっと一緒に過ごせる特別なイベントです。以前からやりたかった企画なので実現できて本当に嬉しいです。第1回ということでかなり気合いも入っています！ 一緒に最高の思い出を作りましょう！」とコメントしている。

なお、白波瀬は、今年9月にブラジル北東部で開催されるIBC（国際ボディボード団体）主催ツアー「ArcelorMittal Wahine Bodyboard Pro」への出場も控えている。世界ランキングに大きく影響する重要な一戦を前に挑戦を続ける白波瀬を応援できる特別な機会となっている。

チケットは5月15日18時より、白波瀬海来オフィシャルファンクラブ「KYRA OFFICIAL FANCLUB」にて会員向け先行抽選受付を開始する。