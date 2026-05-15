藤井サチ、父は元ルイ・ヴィトン ジャパン社長のスーパーセレブ！？華やかな日常と素顔に密着 | RBB TODAY

昨年7月に結婚を発表し、最近は第1子妊娠を告知して話題の藤井サチ。雑誌などで活躍する彼女の父親は、実は元ルイ・ヴィトン ジャパン社長だった。

（C）AbemaTV,Inc

ABEMAでは6月20日にオリジナルドキュメンタリー番組『CELEB SECRET』を放送。同番組は世界各国でスーパーセレブ生活を送る4名に焦点を宛てるが、その一人が藤井サチだ。今回公開されたティザー映像では、「実家は16LLDDKK」という声も聞こえる。

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番組では4人の女性たちの華やかな日常と、そこに隠された素顔や葛藤を紹介。「光と闇」に迫るドキュメンタリーシリーズとなっている。貴族の集まる舞踏会やグローバルスターが集まるファッションショーの裏側、世界トップクラスの学費を誇るセレブスクールなど、限られた人しか入れない世界に潜入する。

登場するのは藤井サチほか国内外合わせて約320万超のフォロワーを誇る世界的インフルエンサー・モデルのMONAKO。12歳で「サマンサタバサ」の最年少デザイナーを務め、『準ミス・ワールド2025日本代表』にも輝いた9か国語を操る現役医大生のLara。25歳でマレーシアに移住し美容医療ツーリズム事業をアジアで展開、オンラインサロンの会員数300人以上を誇る女性社長・うれしのちゃん（嬉野ゆみ）。

スタジオMCは後日発表予定となっている。

※番組ティザー映像

