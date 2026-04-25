映画『プラダを着た悪魔２』ミランダやアンディらが再集結！“波乱の幕開け”を予感させる本編映像公開 | RBB TODAY

“働く女性のバイブル”として人気を博した映画の続編『プラダを着た悪魔２』の本編映像が公開された。ミランダ、アンディ、エミリー、ナイジェルという4人のアイコニックなキャラクターが再集結し、波乱の幕開けを予感させるシーンが公開されている。

トップファッション誌「ランウェイ」の“悪魔”のような編集長ミランダ（メリル・ストリープ）と、彼女のアシスタントに採用されたアンディ（アン・ハサウェイ）が仕事や恋に奮闘する姿を描いた『プラダを着た悪魔』。今作では、別々の道で成長を重ねたふたりが、再びタッグを組み、ファッション業界に大旋風が巻き起こる。

© 2026 20th Century Studios. All Rights Reserved.

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4月23日には国内初上映となるジャパンプレミアが開催され、ジャパンアンバサダーに就任したTWICEのMOMOとSANAがドレスアップ姿でランウェイに登場。いち早く同作を鑑賞した観客からは「今だからこそ描ける最高の作品」「全部最高だった！！」「最高にブチ上がった！明日からも頑張ろ！って本当に思えた」と絶賛の声が上がっている。

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今回公開された映像では、ミランダ、ナイジェル、そして「ランウェイ」に戻ったアンディが、あるラグジュアリーブランドのオフィスを訪れる場面が描かれる。そこで待ち受けていたのが、かつてアンディと共に厳しい環境を生き抜いた戦友ののエミリーだ。再び交差する4人の思惑とやり取りが繰り広げられる。

同作は5月1日より劇場公開となる。