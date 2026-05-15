「家族は家まで売った」韓国俳優の突然すぎる引退宣言　封印された過去、夫の逮捕…スターが消える裏事情 | RBB TODAY

「今日を最後に、俳優としての人生を手放そうと思います」

俳優チャン・ドンジュの突然の引退宣言が、韓国芸能界に驚きを与えている。

【画像】チャン・ドンジュ、莫大な借金か…引退宣言

チャン・ドンジュは5月15日、自身のSNSを通じて「長い時間、俳優という名前で生きてきながら多くの愛と応援を受けた」とし、「カメラの前で笑い、泣いたすべての瞬間が、私の人生で最も輝く時間だった」と振り返った。

そして、「今日を最後に、私は俳優チャン・ドンジュとしての人生を手放そうと思う」と引退を発表した。

一見すると、静かな別れの挨拶にも見える。だが、チャン・ドンジュのこれまでの状況を知ると、その言葉は決して穏やかなものには聞こえない。

彼は以前、スマートフォンのハッキングと脅迫被害を受けたことを明かしていた。昨夏、見知らぬ番号からの電話をきっかけに、自身のスマートフォンが完全にハッキングされたことを知り、相手は自分の移動経路まで把握していたという。

（写真提供＝OSEN）チャン・ドンジュ

そこから金銭的被害が膨らんだ。チャン・ドンジュは今年1月、「手段と方法を選ばずお金を借りた」「家族は私のために家も売った」「急に生じた借金のために、また別の借金が生まれ、数十億ウォン（数億円）を失った」と打ち明けていた。

それでも、彼は活動を続けようとしていた。ドラマ『今日から"ニンゲン"に転身しました』に出演し、新たにマネジメントWと専属契約を結んだ。少なくとも表向きには、俳優として再び立ち上がろうとしていたように見えた。

そんななかでの突然の引退宣言だった。

しかも、所属事務所とは事前に協議されていなかったとされる。事務所側は引退発表の真意や背景を確認しようとしたが、当初は連絡がつかなかったとも伝えられている。その後、本人と連絡は取れたものの、引退の真意については明確な説明が出ていない。

だからこそ、今回の引退は単なる「新しい人生に進みます」という穏やかな決断には見えにくい。むしろ、本人を取り巻く金銭問題や心理的負担が、芸能活動を続ける余力を奪ってしまったようにも映る。

ファンを困惑させる「突然の引退宣言」

韓国芸能界では、突然の引退宣言がたびたび大きな波紋を呼んできた。

そして多くの場合、その背景には、単なる心変わりでは片づけられない事情があった。

最近の衝撃的な例としては、俳優チョ・ジヌンがいる。

（写真提供＝OSEN）チョ・ジヌン

チョ・ジヌンは、ドラマ『シグナル』などで知られる実力派俳優だった。しかし昨年12月、高校時代の重大な過去が報じられ、大きな批判を浴びた。

報道によると、彼は高校時代に仲間とともに停車中の車両を盗んだほか、性的暴行事件にも関与し、少年保護処分を受けて少年院に送致されたとされる。さらに無名時代の暴行トラブルや飲酒運転も報じられた。

その後、チョ・ジヌンは「私の過去の不適切な行いにより、私を信じ応援してくださったすべての方々に失望を与えてしまったことを深くお詫び申し上げます」と謝罪。「本日をもってすべての活動を中断し、俳優としての道に終止符を打ちます」と引退を宣言した。

チャン・ドンジュの場合、ハッキングや脅迫被害から金銭問題が膨らんだ末の引退に見える。一方、チョ・ジヌンの場合は、過去の問題が一気に現在のキャリアを押しつぶしたケースだった。

芸能人のキャリアは、現在の演技力や人気だけで成立しているわけではない。過去に何があったのか、どこまで説明責任を果たせるのかも、大衆の前に立つうえで避けられない問題になる。

チョ・ジヌンの引退は、長く隠れていた過去が、ある日突然、俳優人生そのものを終わらせることがあるという厳しい現実を示した。

突然の引退宣言が、ひとつの事件だけで起きるとは限らない。

女優チャン・ミイネの場合は、さまざまな議論が積み重なった末に、芸能界から距離を置く形になった。

（写真提供＝OSEN）チャン・ミイネ

彼女は2013年、プロポフォール常習投薬容疑で捜査を受け、地上波放送局から出演禁止となった。その後も政治的発言でたびたび議論を呼び、スポンサー提案を受けたと暴露したこともある。遊興施設への出入りをめぐる騒動や、新型コロナ緊急災難支援金をめぐる発言も物議を醸した。

そして最終的に、チャン・ミイネは「これ以上、韓国で俳優として活動しない」と引退を宣言した。

彼女の場合、何かひとつの決定的な事件だけで芸能界を去ったというより、世論との衝突が重なり、芸能活動を続けにくくなっていった印象が強い。

芸能人にとって、世論は人気を支える力であると同時に、キャリアを閉ざす力にもなる。失言、議論、不祥事、反発。それらが積み重なると、ある日突然「もう活動しない」という言葉になって表に出ることがある。

チャン・ミイネはその後、一般人として過ごし、2022年には結婚と妊娠を発表。息子を出産した。

突然の引退宣言は、本人にとっては芸能界から離れるための終止符だったのかもしれない。

引退後に背景が見えた女優も

もっとも、突然の引退宣言の“後味”という意味で印象的なのは、女優イ・テイムだろう。

（写真提供＝OSEN）イ・テイム

イ・テイムは2018年、活発に活動していたなかで突然、SNSに「さまざまな考えと苦痛のなかで、過去とても大変だった」「これからは平凡な人生を生きていくことに決めた」と投稿した。

当時、所属事務所との契約期間はまだ残っていた。にもかかわらず、彼女は事務所に事前に知らせることなく、引退を示唆するような文章を公開した。さらに、大手ポータルサイトのプロフィールまで削除した。

あまりに突然の行動だったため、「なぜ今なのか」という疑問が広がった。

その後、所属事務所を通じて、イ・テイムが年上の事業家と結婚を控えており、婚前妊娠していることが明らかになった。彼女は同年9月に息子を出産している。

だが、話はそこで終わらなかった。

後に、イ・テイムの夫が詐欺容疑で拘束起訴され、実刑判決を受けたことが伝えられた。夫は企業の株主らに「相場を操ってあげる」と持ちかけ、巨額をだまし取った疑いがあったとされる。

イ・テイムの引退宣言と、夫の拘束起訴の時期が近かったこともあり、当時はその関係性をめぐって議論が起きた。

このケースが示しているのは、引退宣言の時点では見えなかった事情が、後になって別の形で浮かび上がることもあるということだ。

本人は「平凡な人生」を望んだのかもしれない。だが、その裏には結婚、妊娠、夫の問題という、芸能活動を続けにくくする複数の事情が重なっていた。

引退宣言は、いつも理由をすべて説明してくれるわけではない。むしろ、短い文章で幕を下ろした後に、少しずつ背景が見えてくることがある。

チャン・ドンジュの引退宣言も、現時点ではまだ見えない部分が多い。

（写真提供＝OSEN）チャン・ドンジュ

本人は「俳優としての人生を下ろす」と語ったが、その決断がどこまで固いものなのか、所属事務所との関係はどうなるのか、今後どのように金銭問題と向き合うのかは明確ではない。

ただ、韓国芸能界で繰り返されてきた突然の引退宣言を見ると、それは単なる気まぐれではなく、すでに何かが限界を超えていたサインであることが少なくない。

一筋縄ではいかない問題が重なったとき、スターはある日突然、芸能界から姿を消す。

引退宣言は、終わりの言葉であると同時に、そこまで追い込まれた背景を想像させる言葉でもある。チャン・ドンジュの今回の発表が、そのまま本当の別れになるのか、それとも再び戻ってくる可能性を残すものなのかは、まだわからない。

ただひとつ確かなのは、突然の「辞めます」の裏には、表に出た言葉だけでは読み切れない事情が潜んでいることがある、ということだ。

■まるでパパ活…「3日間で400万円」、不快感を示す韓国スターたち

■整形手術のようにオープンにはできない？“豊胸”、疑惑に苦しむ韓国スターも

■2026年に入って40日余りで俳優4人が死去…沈痛ムードの韓国