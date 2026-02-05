俵万智の初の論考作品『生きる言葉』が異例のロングヒット！累計16万部を突破 | RBB TODAY

2025年4月に発売された歌人・俵万智の初の論考作品『生きる言葉』（新潮新書）が、累計16万部を突破した。

俵万智

スマホやネットを通じて、顔の見えない相手ともやり取りできる現代。便利である反面、言葉が行き違いを生みやすい場面も増えている。同書では、恋愛や子育て、ドラマ、歌会、SNS、AIなど多様なシーンを題材に、「言葉の力」をどう育てていくかを俵ならではの視点で考察する。

同作は、テレビ朝日系『徹子の部屋』（1月20日放送）、テレビ東京系『あちこちオードリー』（1月28日放送）で取り上げられたことでも話題に。新書は中高年男性の読者が多いとされる一方で、『生きる言葉』は女性読者にも広く支持され、世代や性別を問わず読まれているという。日販「2025年 年間ベストセラー」新書ノンフィクション部門5位、トーハン「2025年 年間ベストセラー」新書ノンフィクション部門5位、オリコン年間BOOKランキング2025の形態別「新書」7位など、各種ランキングにもランクインしている。