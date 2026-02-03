“最年長は15歳”韓国ガールズグループのメンバーが突如脱退…事務所は詳細を明かさず | RBB TODAY

新人ガールズグループBURVEYのメンバー、ユランがグループを脱退することになった。

去る2月2日、所属事務所ON1エンターテインメントは、公式SNSを通じて「本日付でBURVEYのメンバー、ユランが個人的な事情により、グループ活動を終了する運びになったことをご案内する」と公式発表した。

【画像】8歳の少女がアイドル候補に？炎上した韓国オーディション番組

事務所側は、「これに関する詳細については、別途お伝えすることはない」と言葉を濁した。

続けて、「BURVEYの今後の活動を待っていたファンの皆さんに、急なお知らせをすることになり、お詫び申し上げる」として、「BURVEYは今後、残ったメンバーとともに活動を続け、より良い音楽とステージで期待に応えられるよう努めていく」と付け加えた。

（写真＝BURVEY Instagram）ユラン

（写真＝BURVEY Instagram）

突然の脱退のニュースに、ファンは困惑を隠せない一方で、残されたメンバーたちの活動にエールを送っている。

なお、ユランが所属していたBURVEYは、ユイ、ジュア、ジュハ、ソユンで構成された5人組の新人ガールズグループである。メンバー全員が10代で、最年長は15歳だ。初々しくて堂々としたティーンエイジャーの感性を前面に押し出し、2025年4月にデビューした。

■「幼い女性に“生臭さ”を感じて恋人とは思えない」未成年女性との交際を肯定するような発言で韓国評論家炎上

■【画像】権力者による“性被害”が韓国でも…未成年も対象か

■【写真】日本人K-POPアイドル、事務所と契約早期終了を報告