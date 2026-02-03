西野カナ、12月開催のライブBlu-ray & DVD発売決定！2種の特徴的なジャケット公開 | RBB TODAY

西野カナが、本人の誕生日でもある3月18日に発売するライブBlu-ray&DVD「Special Live "Christmas Magic"」の2種類のジャケット写真を公開した。
同作品は、2025年12月17日・18日にKアリーナ横浜で開催された「ソニーフィナンシャルグループ presents Kana Nishino Special Live "Christmas Magic"」の模様を映像化したものだ。チケットは即日完売の、クリスマスを西野カナらしく彩るスペシャルなライブとなった。
公開された2種類のジャケット写真のうち、完全生産限定盤は、ブロンドヘアと赤のロングドレスが印象的なショットを使用した、ハートやリボンのモチーフがまるでクリスマスプレゼントのようなデザインとなっている。
通常盤初回仕様は、華やかな6体のライブ衣装がコラージュされたキュートなデザインだ。ファーの帽子とジャケット・厚底ブーツが印象的なオールホワイトコーディネートなどの衣装を披露している。
同作品の収録内容も公開された。「会いたくて 会いたくて」「トリセツ」「Best Friend」など大ヒット曲から、「Last Christmas」(Wham!)や「愛のかたまり」(DOMOTO)などカバー曲も含む、全22曲が収録された内容となっている。
