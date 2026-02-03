 焙煎ごぼう＆さつまいもの奥行きある風味！チョコレート風菓子「GOVOCE」使用の新商品がUHA味覚糖のショコラトリーで数量限定発売 | RBB TODAY
焙煎ごぼう＆さつまいもの奥行きある風味！チョコレート風菓子「GOVOCE」使用の新商品がUHA味覚糖のショコラトリーで数量限定発売

　あじかんの焙煎ごぼうスイーツ「GOVOCE（ゴボーチェ）」を使った新商品「おさつロシェ ゴボーチェ」が、2日から大阪のショコラトリー キャギ ド レーブ本店で数量限定発売される。


おさつロシェ ゴボーチェ　216円(税込)

　同商品は、UHA味覚糖の人気商品「おさつどきっ」を製造する過程で、サイズや形の理由によりはじかれてしまった割れ欠け部分を廃棄せず活用し、チョコレートと組み合わせて生まれた「おさつロシェ」に、GOVOCEをミックスしたものだ。

　フランスのチョコレートメーカー ヴァローナ社の高品質なミルクチョコレートに、あじかんが開発したごぼうから生まれたチョコレート風菓子「GOVOCE」をミックス。ナチュラルなさつまいもスナックに、ゴボーチェならではの香ばしさと奥行きのある風味が重なり合う味わいとなっている。

　商品名は「おさつロシェ ゴボーチェ」、販売価格は200円(税抜)、216円(税込)。販売場所はキャギ ド レーブ本店限定で、数量は600本。2026年2月2日からなくなり次第終了となる。

　店舗名はCagi de reves(キャギ ド レーブ)、所在地は大阪府大阪市中央区神崎町4-12、営業時間は10時から19時(土日祝11時から17時、不定休)となっている。


《小松暁子》

