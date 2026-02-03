Def Tech・Micro、逮捕報道で所属事務所が謝罪…8日の武道館公演は中止に | RBB TODAY

3日、ヒップホップユニット・Def Techの公式Xアカウントが更新。メンバーであるMicroが乾燥大麻を所持したとして、麻薬取締法違反の疑いで現行犯逮捕されたという報道を受けて声明を発表した。

同アカウントは、所属事務所である株式会社2VOX名義での書面を公開。Microの逮捕報道があった事実を認め、ファンや関係者へ謝罪した。書面では、「本日、所属アーティスト Micro (Def Tech) が逮捕されたとの報道がございました。ファンの皆様ならびに関係各所の皆様へご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。続けて「20周年という節目の公演に向け準備を重ねている中で、このような事態となり非常に残念でなりません」と悔しさを滲ませつつ、「現在、本人とは連絡が取れておらず、事実関係の確認を進めております」と現状を報告した。

また、「なお、2026年2月8日 (日) に開催を予定しておりました 『Def Tech 20th Anniv. Grand Final at 日本武道館』公演は中止とさせていただきます。チケットをお持ちの方々へは、心より深くお詫び申し上げます」と公演の中止を発表。今後の対応として「チケットの払い戻し方法につきましては、詳細が整い次第、後日あらためてご案内させていただきます」とし、最後は「この度は多大なるご迷惑をおかけしておりますことを、重ねてお詫び申し上げます」と結んでいる。

この投稿にファンからは、「待ってるから復活して、歌声聴かせてね」「ちゃんと罪は償って また素晴らしい歌声を聴かせて下さい」といった声や、「マジでなんでこのタイミング」「被疑事実がそのとおりなら、本当に悲しい」など、様々なコメントが寄せられている。