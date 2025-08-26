天木じゅん、ランジェリー姿で“Iカップ”の圧巻美バスト見せつけ！ | RBB TODAY

天木じゅん、Iカップグラマラスボディ全開！ 最新デジタル写真集からとっておきの厳選カット | RBB TODAY
インスタグラムのフォロワー数247万人を誇るトップグラドル・天木じゅん。7日発売の『週刊FLASH』最新号（光文社）では、そんな彼女の最新デジタル写真集『天木じゅん 秘密のデート』から厳選カット、およびアザーカットが8ページにわたって掲載されている。
天木じゅん、クセのある世界観でグラビア撮！ | RBB TODAY
2月15日発売の『BLT MONSTER Round 4』（東京ニュース通信社）に、大島璃乃、天木じゅん、尊みを感じて桜井が登場。それぞれのグラビアカットが公開された。
26日に『週刊SPA!』9月2・9日合併号（扶桑社）が発売された。人気企画『グラビアン魂』には天木じゅんが登場している。
10月16日に最新写真集『あまぽち』（小学館）の発売が控えている天木。オレンジのワンピースを着て緑が茂った民家の階段でしゃがみ込んだカットは、清楚な雰囲気をまとったショットに。一方でベッドの上で正座をしながら胸を寄せているカットは、“二次元ボディ”と称される95センチのIカップに目を引く一枚に仕上がっている。
表紙と美女地図を飾るのは、アイドルとVtuberとして活躍中の根本凪。「ねもちゃん」として親しまれる彼女が、異世界物語の主人公になりきって撮影に臨んでいる。
美女地図にはライブアイドル界隈で話題沸騰のINUWASI・はのんまゆが登場。10月29日に1st写真集（KADOKAWA）を発売を予定しており、同作よりアザーカットを先行公開している。ビーチで“マシュマロボディ”が輝くショットやレースの衣装をまとって美谷間を大胆に曝け出すショットなどを収録している。