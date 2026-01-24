東雲うみ、フェチ心をくすぐる背徳グラビア！視線を奪う誘惑ボディ披露 | RBB TODAY

23日発売の青年まんが誌『ヤングアニマル』3号（白泉社）にコスプレイヤーの東雲うみが登場。表紙と巻頭グラビアを飾った。

『ヤングアニマル』26年3号©白泉社

表紙で東雲はチェック柄の水着姿を披露。巻頭グラビアでは、表情、仕草、ボディラインすべてがフェチ心をくすぐる、背徳感を感じさせるグラビアとなっている。特別ふろくとして「東雲うみ」両面クリアファイルが付属する。

【巻末グラビア】柑橘めたる（撮影：フジシロタカノリ）©白泉社

巻末グラビアにはYouTuber・柑橘めたるがピンクのアンダーウェア姿で登場。今回のヤングアニマル登場が、めたるにとって初グラビアとなる。