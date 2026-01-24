 東雲うみ、フェチ心をくすぐる背徳グラビア！視線を奪う誘惑ボディ披露 | RBB TODAY
東雲うみ、フェチ心をくすぐる背徳グラビア！視線を奪う誘惑ボディ披露

【表紙&巻頭グラビア】東雲うみ（撮影：西條彰仁）©白泉社
　23日発売の青年まんが誌『ヤングアニマル』3号（白泉社）にコスプレイヤーの東雲うみが登場。表紙と巻頭グラビアを飾った。

　表紙で東雲はチェック柄の水着姿を披露。巻頭グラビアでは、表情、仕草、ボディラインすべてがフェチ心をくすぐる、背徳感を感じさせるグラビアとなっている。特別ふろくとして「東雲うみ」両面クリアファイルが付属する。

　巻末グラビアにはYouTuber・柑橘めたるがピンクのアンダーウェア姿で登場。今回のヤングアニマル登場が、めたるにとって初グラビアとなる。

《アルファ村上》

