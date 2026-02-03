LiSAの“多面的な美しさ”を凝縮！デビュー15周年アニバーサリーブックが発売決定＆原宿で初の大規模展覧会を開催 | RBB TODAY

アーティスト・LiSAのソロデビュー15周年を記念した書籍『LiSA 15th Anniversary Book PRiSM』（KADOKAWA）の発売が4月17日に決定し、2月3日より予約受付がスタートした。

同作は、各界を代表するトップクリエーター15名が、それぞれの視点で“LiSA”を表現したプレミアムなアニバーサリーブックだ。タイトルの「PRiSM」は「ガラスや水晶などの透明な媒質でできた多面体」を意味し、「視点や見方、またはその変化」という比喩的な意味も持つ。プリズムを通して光が様々な表情を見せるように、LiSA自身がこれまでの活動で示してきた光と影、喜びと痛み、希望と不安など、すべてを含んでもなお輝く「多面的な美しさ」という意味が込められている。

LiSA©LiSA 2026

参加クリエーターには、15年間のLiSAの歩みを共に彩ってきた人物に加え、今回初めてタッグを組む新たな顔ぶれも名を連ねる。 フォトグラファーの平野タカシ、田口まき、中野敬久、磯部昭子、間仲宇、Maciej Kucia、川島小鳥、Viola Kamをはじめ、ステージデザイナーの井口雅博、墨絵・陶墨画アーティストの西元祐貴、作家・イラストレーターの長砂ヒロ、イラストレーターのRockin' Jelly Bean、Chocomoo、小説家の角田光代、ブックデザイナーの名久井直子といった計15名が参加している。

また、これまでの15年の歩みを「黎明期」「変革期」「新たなステージ」とわけ、それぞれの時代のエピソードを深掘りする1万字超のロングインタビューも収録。その時期に身に纏ったステージ衣装も、LiSA自身のコメントとともに写真で掲載される。

AmazonおよびROCKET EXPRESSでは、予約特典付きの限定版を数量限定で販売。予約者全員に、ランダムステッカー（3種のうち1枚）をプレゼントする。限定版はなくなり次第、販売終了となる。

さらに発売を記念して、2026年4月17日より、LiSAデビュー15周年記念展示会「LiSA PRiSM ~LiFE is Soulful Artwork~」の開催も決定した。LiSA自身の直筆ノート、ステージ衣装の展示、LiVE映像エリアに加え、書籍に掲載されるクリエイターの作品を展示するブース「15 Creators_SOULFUL ARTWORK 15のPRiSMが描くLiSA――」も設置予定だ。会期は2026年4月17日から5月10日まで、会場は東急プラザ原宿「ハラカド」4階 MAZEとなっている。