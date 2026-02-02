 ロイヤルホスト、18日よりグランドメニュー改定！「黒×黒ハンバーグ」のコンビネーションメニュー2品が登場 | RBB TODAY
ロイヤルホスト、18日よりグランドメニュー改定！「黒×黒ハンバーグ」のコンビネーションメニュー2品が登場

　ロイヤルホストは、2月18日にグランドメニューを改定する。今回の改定では「黒×黒ハンバーグ」のコンビネーションメニューが2品登場する。

　「ロイヤルオムライス(ビーフシチュー)with黒×黒ハンバーグ」は、黒×黒ハンバーグ、オムライス、ビーフシチューといったロイヤルホストらしい洋食の魅力を一皿で味わえる贅沢なメニューだ。

　「黒×黒ハンバーグ＆スパイシーチキンブラウンバターソース目玉焼き付」は、黒×黒ハンバーグとスパイスで味付けしたチキンを、鉄板で一緒に楽しめる満足感のあるメニューだ。

黒×黒ハンバーグ＆スパイシーチキンブラウンバターソース目玉焼き付（税込2,123円）

　また、多くの客からの要望に応え、ハーブの香りが爽やかな「グリーンゴッデスドレッシング」が復活する。サラダメニューで選べるほか、新メニューとして「ケールサラダ~グリーンゴッデスドレッシング~」も登場する。

ケールサラダ～グリーンゴッデスドレッシング～（税込693円）

　デザートには、あんみつにホイップクリームをトッピングした「ロイヤルの白玉クリームあんみつ」がカクテルグラス仕立ての華やかなスタイルにリニューアルして再登場する。

ロイヤルの白玉クリームあんみつ（税込968円）

　その他、店舗のコックがバターでソテーし、白ワインでフランベ(香り付け)したシーフードと自社製のソースを合わせて焼き上げる「ロイヤルのシーフードドリア」や、一枚一枚丁寧に生パン粉をつけてサクッと揚げた「ロースかつ膳」など、店内調理にこだわった商品を用意した。

ロイヤルのシーフードドリア（税込1,683円）

　軽食にもおすすめの「海老とチキンのマカロニグラタン」や、ブレックファスト限定メニューの「エッグベネディクトパンケーキ」も登場する。

【ブレックファスト】エッグベネディクトパンケーキ（サラダ・ヨーグルト付）（税込1,518円）

　販売期間は2月18日から。販売時間は10時30分から。ブレックファストは開店から10時30分まで提供される。販売店舗はロイヤルホスト計212店舗。一部店舗(計16店舗)は一部変更メニューとなる。また、商業施設、病院、空港の店舗(計10店舗)は対象外だ。価格と販売期間、販売時間が異なる店舗がある。一部商品の価格を改定する。


《村上弥生》

