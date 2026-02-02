 河合優実、「サントリー生ビール」新メッセンジャーに就任！新CMで坂本九さんの名曲「上を向いて歩こう」を口ずさむ！ | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

河合優実、「サントリー生ビール」新メッセンジャーに就任！新CMで坂本九さんの名曲「上を向いて歩こう」を口ずさむ！

エンタメ その他
注目記事
サントリー生ビール「はじまりの青」篇
  • サントリー生ビール「はじまりの青」篇
  • サントリー生ビール「はじまりの青」篇
  • サントリー生ビール「はじまりの青」篇
  • サントリー生ビール「はじまりの青」篇
  • サントリー生ビール「はじまりの青」篇
  • サントリー生ビール「はじまりの青」篇
  • サントリー生ビール

　女優の河合優実を起用した「サントリー生ビール」の新テレビCM「はじまりの青」篇が、6日より全国で順次放送開始される。

サントリー生ビール「はじまりの青」篇

　新メッセンジャーに起用された河合は、2019年のデビュー以来、数々の作品に出演。その演技力と透明感、凛とした佇まいが、リニューアルした商品の魅力を伝える存在として適任であることから起用に至ったという。

　新TV-CM「はじまりの青」篇は、晴れた日の海辺を舞台に、河合が坂本九さんの名曲「上を向いて歩こう」を口ずさむストーリー。波音や鳥のさえずりが響く中、河合がリラックスした表情でメロディーを口ずさみ、鼻歌から口笛へと変化させていく様子が描かれる。ラストには「新しい『サントリー生ビール』、はじまる。」というナレーションとともに、晴れやかな笑顔を見せている。

サントリー生ビール「はじまりの青」篇
サントリー生ビール「はじまりの青」篇

　撮影では、長回しでの収録が行われた。「新しい何かが始まるワクワク感」をテーマに、監督からの「0.5秒巻いてください」といった細かな指示にも臨機応変に対応。新メッセンジャーとして初めての撮影ながら、心地よい緊張感の中で自然体な演技を披露した。

サントリー生ビール「はじまりの青」篇

　インタビューで河合は、メッセンジャー就任について「ビールが大好きなので、素直にうれしかったです。リニューアルして勢いをつけていきたい商品の看板を背負うことに、心地よい緊張感を感じています」とコメント。新しい缶のデザインについては「海辺での撮影でモニターを見た時、缶の青がとても鮮やかに映っていました。手に取りたくなるキャッチーな色だと感じています」と語った。

サントリー生ビール「はじまりの青」篇

　実際にリニューアル商品を味わった感想として、「以前のものも爽やかでしたが、今回はその点を残しつつ飲みごたえが増して、『ビールを飲んでいるな』という実感が強まった気がします」と話している。

サントリー生ビール

　また、劇中で披露した「上を向いて歩こう」の歌唱については「名曲というプレッシャーで少しドキドキしましたが、独り言のような歌だと思い、撮影中は楽しく歌えました」と振り返った。CMにちなみ、最近気分が上がった出来事を問われると、仕事で訪れたパリでのエピソードを披露。「人生初めてのパリは、歩いているだけで口笛を吹きたくなるような美しい街でした。普通のデパートやアパートも昔ながらの建物で、どの路地に入っても写真を撮りたくなるような感じでした」と明かしている。

※【動画】CMメイキング＆インタビュー


河合優実が「クノール カップスープ」新CMに初出演！ 家族と過ごす“やさしいお姉さん”役に | RBB TODAY
画像
味の素の「クノール カップスープ」新CMキャラクターに、女優の河合優実が起用された。CMキャラクターがリニューアルされるのは5年ぶりのことで、コーンクリーム「コーンなうれしい朝にして」篇、ポタージュ「ポタージュなお年ごろ」篇、オニオンコンソメ「ごちそうの方程式」篇が25日から全国で順次オンエアされる。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/09/25/223280.html続きを読む »

『ナミビアの砂漠』が快挙！バンコク世界映画祭で最優秀作品賞受賞 | RBB TODAY
画像
山中瑠子監督の『ナミビアの砂漠』がバンコク世界映画祭で最優秀作品賞を受賞し、日本映画初の快挙となった。カンヌ国際映画祭でも賞を受け、注目を集める。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/11/18/224563.html続きを読む »

ナミビアの砂漠
￥0
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
あんのこと
￥0
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top