新宿みやざき館KONNEに"宮崎だいすきポケモン”が登場！特産品の完熟きんかんとコラボしたオリジナル商品を販売 | RBB TODAY

宮崎県は、新宿駅南口前の「新宿みやざき館KONNE」で「ナッシーリゾート in 新宿みやざき館KONNE」を2月7日と8日の2日間開催する。

ナッシーリゾート in 新宿みやざき館KONNE

同イベントは宮崎県内で実施している「ナッシーリゾート in 宮崎」の取り組みの一環として2023年からスタートし、今回で4回目となる。両日とも10時から開始され、「宮崎だいすきポケモン」ナッシーが会場に登場する。来店客はナッシーと一緒に記念撮影ができるグリーティングに参加できる。グリーティングは各日3回実施予定だ。

会場では宮崎県各地の特産品とナッシーがコラボしたオリジナル商品を販売する。宮崎県名産の完熟きんかん「たまたま」が、ナッシーの進化前の姿であるたまごポケモン「タマタマ」のオリジナルデザインのスタンドパックで並ぶ。完熟きんかん「たまたま」は糖度16度以上、直径2.8cm以上の甘くて大きなきんかんで、皮ごと食べられることが特徴だ。

完熟きんかんたまたまナッシーVer.

各日14時から14時30分には「宮崎だいすきクイズ大会」を開催する。宮崎県や宮崎県各地の特産品に関するクイズを出題し、正解者には宮崎県産品をプレゼントする。ナッシーが2匹登場して会場を盛り上げる。

また、特設屋外テントでは「宮崎ガチャ」を実施する。宮崎県産品やナッシーコラボ商品等が必ず当たるハズレなしのガチャで、1回500円で各日450回限定だ。1等は宮崎牛特選サーロインステーキ150g×2枚、2等はナッシーリゾートコラボ商品詰め合わせ、3等は宮崎県産品詰め合わせ「ごはんのお供」セット、4等は完熟きんかん「たまたま」ナッシーVer.×2パック、5等から7等はナッシーコラボ商品や宮崎県産品、8等は新宿みやざき館KONNE商品券500円分となっている。午年記念の特別賞として宮崎名物はにわ(馬)ミニサイズも用意されている。

店舗内外装飾_ガイドマップ

店舗内外では様々な装飾と展示を2日間実施し、「ナッシーリゾート in 宮崎」の取り組みをPRする。店頭スペースでは「ナッシーバス」フォトスポットや宮崎県内公共交通機関コラボ紹介、ナッシーバルーンによる店舗内外装飾を行う。宮崎県内の「ポケふた」や宮崎県観光情報紹介コーナーも設置し、宮崎観光ガイドマップ(ナッシー版)を配布する。

店舗内外装飾_ステッカー&紙袋

さらに、税込1,500円以上購入した客には「ナッシーリゾート in 宮崎」ロゴステッカーをプレゼントする。店内販売商品を1個以上購入した客には「ナッシー紙袋」をプレゼントする。いずれも無くなり次第終了となる。

店舗内外装飾_バス&バルーン

会場は新宿駅南口前「新宿みやざき館KONNE」(東京都渋谷区代々木2-2-1 新宿サザンテラス内)で、1階ショップ営業時間は10時から20時となっている。